Интересная интерпретация. Салат с хурмой и фетой — рецепт

В зимний период полки супермаркетов начинают наполняться разнообразными тропическими и экзотическими фруктами и ягодами. Одной из таких является хурма. Но ее можно не только есть просто так, но и добавлять в различные блюда, в которых этот фрукт раскрывается вообще другими вкусами.
Поэтому сегодня предлагаем тебе приготовить салат с хурмой и фетой, рецептом которого поделились на Smachno.ua. Его приготовление не займет у тебя много времени, а вот наслаждаться им можно долго.
Кстати, салат с хурмой и фетой можно приготовить как на ужин, так и на праздничный стол, ведь это блюдо имеет яркий и интересный вид. Ну что же, не будем тянуть и начнем готовить.
Начнем с карамелизации грецких орехов. Для этого нам необходимо взять 100 граммов сахара и 2 ст. л. сахара и перемешать их в сотейнике. Нагреваем смесь до момента, пока та не станет коричневого карамельного цвета.
Добавь в сотейник почищенные грецкие орехи, перемешай, чтобы они полностью покрылись карамелью и выложи на пергамент сушиться.
Теперь перейдем к заправке нашего салата. Для ее приготовления нужно в блендере смешать горчицу, уксус и сахарную пудру. Далее тонкой струей добавь оливковое масло и все перемешай. Если у тебя нет блендера, это можно сделать с помощью вилки или венчика.
Переходим к последнему шагу — сборке нашего салата в единое целое. Для этого нужно нарезать фету кубиками, а грейпфрут и хурму ломтиками. Далее залей листья салата частью заправки и перемешай. Добавь к нему сыр фету, фрукты и орехи.
Салат с хурмой готов. Приятного аппетита!
Ранее мы рассказывали рецепт салата с тыквой и фетой от фудблогера Яны Гординовской.
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