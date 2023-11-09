Интересная интерпретация. Салат с хурмой и фетой — рецепт

В зимний период полки супермаркетов начинают наполняться разнообразными тропическими и экзотическими фруктами и ягодами. Одной из таких является хурма. Но ее можно не только есть просто так, но и добавлять в различные блюда, в которых этот фрукт раскрывается вообще другими вкусами.

Поэтому сегодня предлагаем тебе приготовить салат с хурмой и фетой, рецептом которого поделились на Smachno.ua. Его приготовление не займет у тебя много времени, а вот наслаждаться им можно долго.

Кстати, салат с хурмой и фетой можно приготовить как на ужин, так и на праздничный стол, ведь это блюдо имеет яркий и интересный вид. Ну что же, не будем тянуть и начнем готовить.

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Салат с хурмой

Ингредиенты

75 г грецких орехов;

2 хурмы;

1 грейпфрут;

листья салата — по вкусу;

100 граммов сыра фета;

2 ст. л. воды;

100 г сахара;

2 ст. л. яблочного уксуса;

2 ст. л. горчицы средней остроты.

Салат с хурмой: пошаговый рецепт приготовления

Начнем с карамелизации грецких орехов. Для этого нам необходимо взять 100 граммов сахара и 2 ст. л. сахара и перемешать их в сотейнике. Нагреваем смесь до момента, пока та не станет коричневого карамельного цвета.

Добавь в сотейник почищенные грецкие орехи, перемешай, чтобы они полностью покрылись карамелью и выложи на пергамент сушиться.

Теперь перейдем к заправке нашего салата. Для ее приготовления нужно в блендере смешать горчицу, уксус и сахарную пудру. Далее тонкой струей добавь оливковое масло и все перемешай. Если у тебя нет блендера, это можно сделать с помощью вилки или венчика.

Переходим к последнему шагу — сборке нашего салата в единое целое. Для этого нужно нарезать фету кубиками, а грейпфрут и хурму ломтиками. Далее залей листья салата частью заправки и перемешай. Добавь к нему сыр фету, фрукты и орехи.

Салат с хурмой готов. Приятного аппетита!

Ранее мы рассказывали рецепт салата с тыквой и фетой от фудблогера Яны Гординовской.

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