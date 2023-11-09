Цікава інтерпретація. Салат з хурмою та фетою — рецепт

У зимовий період полиці супермаркетів починають наповнюватися різноманітними тропічними та екзотичними фруктами і ягодами. Однією з таких є хурма. Але її можна не лише їсти просто так, а й додавати у різні страви, в яких цей фрукт розкривається взагалі іншими смаками.

Тож сьогодні пропонуємо тобі приготувати салат з хурмою та фетою, рецептом якого поділилися на Smachno.ua. Його приготування не займе у тебе багато часу, а от смакувати ним можна довго.

До речі, салат з хурмою та фетою можна приготувати як на вечерю, так і на святковий стіл, адже ця страва має яскравий та цікавий вигляд. Ну що ж, не будемо тягнути та розпочнімо готувати.

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Салат з хурмою: рецепт

Інгредієнти

75 г волоських горіхів;

2 хурми;

1 грейпфрут;

листя салату — на смак;

100 грамів сиру фета;

2 ст. л. води;

100 г цукру;

2 ст. л. яблучного оцту;

2 ст. л. гірчиці середньої гостроти.

Салат з хурмою: покроковий рецепт приготування

Розпочнімо з карамелізації волоських горіхів. Для цього нам необхідно узяти 100 грамів цукру та 2 ст. л. цукру та перемішати їх у сотейнику. Нагріваємо суміш до моменту, поки та не стане коричневого карамельного кольору.

Додай у сотейник почищені волоські горіхи, перемішай, аби вони повністю покрилися карамеллю, та виклади на пергамент сушитися.

Тепер перейдімо до заправки нашого салату. Для її приготування потрібно у блендері змішати гірчицю, оцет і цукрову пудру. Далі тонким струменем додай оливкову олію та усе перемішай. Якщо у тебе немає блендера, це можна зробити за допомогою виделки чи вінчика.

Переходимо до останнього кроку — зібрання нашого салату. Для цього потрібно нарізати фету кубиками, а грейпфрут та хурму скибочками. Далі залий листя салату частиною заправки та перемішай. Додай до нього сир фету, фрукти та горіхи.

Салат з хурмою готовий. Смачного!

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