Всего понемногу — залог отличного здоровья. Какой должна быть порция фруктов и овощей каждый день

Соблюдение нормы потребления фруктов и овощей в день помогает реже обращаться к врачам. В этом есть смысл, ведь в них содержатся необходимые витамины и минералы, которые существенно влияют на наше здоровье.

Читай в нашем материале, сколько фруктов и овощей нужно есть в день и каким из них лучше всего отдавать предпочтение.

Сколько фруктов и овощей нужно есть в день: рекомендации врачей

Пять порций разных фруктов и овощей каждый день — идеальная норма по международным рекомендациям. Порция должна весить около 80 г на взрослого человека.

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Национальная служба здравоохранения Великобритании рассказала более подробно, сколько это в реальных фруктах и овощах. 80 г — это две средние сливы, киви, или семь клубник, или 14 вишен.

Порция это яблоко, банан, персик или один другой, средний по размеру фрукт. Если у тебя есть большие фрукты дома — манго, грейпфрут, ананас или арбуз — порция измеряется несколькими кусочками.

Сухофрукты очень насыщенные и питательные, поэтому их суточная норма составляет 30 г. Это три чернослива, горстка сушеных бананов или столовая ложка изюма или клюквы. Сухофрукты очень сладкие, поэтому совмещать их следует с какими-нибудь другими продуктами, а не есть как полноценный перекус.

Одна порция овощей (на выбор):

два соцветия брокколи;

один средний помидор или 6-7 шт. черри;

три палочки сельдерея;

половина болгарского перца;

половина цукини;

3 ст.л. горошка (свежего, консервированного, замороженного).

Если ты любишь фруктово-овощные смузи, один стакан равен одной порции. Но такие смузи должны состоять на 100% овощей и фруктов. В день лучше потреблять до 150 мл этого напитка.

Магазинные смузи часто содержат подсластители, поэтому их лучше делать дома. Пить смузи нужно во время еды, потому что фрукты содержат сахар.

Лето — время свежих овощей и фруктов, ягод. Поэтому если тебе хочется съесть больше суточной нормы — здоровью это не навредит.

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