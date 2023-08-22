Всего понемногу — залог отличного здоровья. Какой должна быть порция фруктов и овощей каждый день

Соблюдение нормы потребления фруктов и овощей в день помогает реже обращаться к врачам. В этом есть смысл, ведь в них содержатся необходимые витамины и минералы, которые существенно влияют на наше здоровье.
Читай в нашем материале, сколько фруктов и овощей нужно есть в день и каким из них лучше всего отдавать предпочтение.
Пять порций разных фруктов и овощей каждый день — идеальная норма по международным рекомендациям. Порция должна весить около 80 г на взрослого человека.
Национальная служба здравоохранения Великобритании рассказала более подробно, сколько это в реальных фруктах и овощах. 80 г — это две средние сливы, киви, или семь клубник, или 14 вишен.
Порция это яблоко, банан, персик или один другой, средний по размеру фрукт. Если у тебя есть большие фрукты дома — манго, грейпфрут, ананас или арбуз — порция измеряется несколькими кусочками.
Сухофрукты очень насыщенные и питательные, поэтому их суточная норма составляет 30 г. Это три чернослива, горстка сушеных бананов или столовая ложка изюма или клюквы. Сухофрукты очень сладкие, поэтому совмещать их следует с какими-нибудь другими продуктами, а не есть как полноценный перекус.
Одна порция овощей (на выбор):
Если ты любишь фруктово-овощные смузи, один стакан равен одной порции. Но такие смузи должны состоять на 100% овощей и фруктов. В день лучше потреблять до 150 мл этого напитка.
Магазинные смузи часто содержат подсластители, поэтому их лучше делать дома. Пить смузи нужно во время еды, потому что фрукты содержат сахар.
Лето — время свежих овощей и фруктов, ягод. Поэтому если тебе хочется съесть больше суточной нормы — здоровью это не навредит.
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