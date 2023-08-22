Їжа та рецепти

Усього потрошку — і відмінне здоров’я. Якою має бути порція фруктів та овочів щодня

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 22 Серпня 2023, 11:00
Скільки фруктів та овочів потрібно їсти на день: рекомендації лікарів
Фото: Pexels

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