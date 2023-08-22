Усього потрошку — і відмінне здоров’я. Якою має бути порція фруктів та овочів щодня

Дотримання норми споживання фруктів та овочів на день допомагає рідше звертатися до лікарів. У цьому є сенс, адже в них містяться необхідні вітаміни та мінерали, які суттєво впливають на наше здоров’я.

Читай у нашому матеріалі, скільки фруктів та овочів потрібно їсти на день та яким з них найкраще віддавати перевагу.

Скільки фруктів та овочів потрібно їсти на день: рекомендації лікарів

П’ять порцій різних фруктів та овочів щодня — ідеальна норма за міжнародними рекомендаціями. Порція має важити близько 80 г на дорослу людину.

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Національна служба охорони здоров’я Великої Британії розповіла детальніше, скільки це в реальних фруктах та овочах. 80 г — це дві середні сливи, ківі або сім полуниць чи 14 вишень.

Порція — це і яблуко, банан, персик чи один інший, середній за розміром фрукт. Якщо в тебе є великі фрукти вдома — манго, грейпфрут, ананас чи кавун — порція вимірюється кількома шматочками.

Сухофрукти дуже насичені та поживні, тому їхня добова норма становить 30 г. Це три чорносливи, жменька сушених бананів або столова ложка родзинок чи журавлини. Сухофрукти дуже солодкі, тому поєднувати їх слід з якимись іншими продуктами, а не їсти як повноцінний перекус.

Одна порція овочів (на вибір):

два суцвіття броколі;

один середній помідор або 6-7 шт. чері;

три палички селери;

половина болгарського перцю;

половина цукіні;

3 ст.л. горошку (свіжого, консервованого, замороженого).

Якщо ти любиш фруктово-овочеві смузі, одна склянка дорівнює одній порції. Але такі смузі мають складатися на 100% з овочів та фруктів. На день краще споживати до 150 мл цього напою.

Магазинні смузі часто містять підсолоджувачі, тому їх найкраще робити вдома. Пити смузі потрібно під час прийому їжі, бо фрукти містять цукри.

Літо — час свіжих овочів та фруктів, ягід. Тому якщо тобі хочеться з’їсти більше за добову норму — здоров’ю це не нашкодить.

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