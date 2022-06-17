Скучаешь летними днями? Вернуть вкус жизни поможет изысканное тирамису с малиной и мятой

Летняя жара — время, когда идеально лежать в тени и наслаждаться прохладным напитком и ягодным десертом. Именно за изысканную легкость и нежный вкус любители сладенького ценят тирамису.
Финалистка третьего сезона шоу Холостяк и блоггер Яна Станишевская поделилась необычным рецептом итальянской вкусности.
Фото: stanishevska / Instagram
А теперь самое приятное — приготовление!
Можно делать из любой ягоды дома. И еще, я делала порционно, а ты можешь делать в большой форме, тут уж как удобнее каждому, — пишет Станишевская.
Можно делать из любой ягоды дома. И еще, я делала порционно, а ты можешь делать в большой форме, тут уж как удобнее каждому, — пишет Станишевская.
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