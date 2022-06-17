Скучаешь летними днями? Вернуть вкус жизни поможет изысканное тирамису с малиной и мятой

Летняя жара — время, когда идеально лежать в тени и наслаждаться прохладным напитком и ягодным десертом. Именно за изысканную легкость и нежный вкус любители сладенького ценят тирамису.

Финалистка третьего сезона шоу Холостяк и блоггер Яна Станишевская поделилась необычным рецептом итальянской вкусности.

Подготовь:

Печенье савоярди

250 г маскарпоне

100 мл ягодного ликера

100 мл Бейлиса

2 яйца

50-70 г сахара

Свежую малину и мяту для декора

А теперь самое приятное — приготовление!

Сейчас также смотрят

Раздели яйца на белки и желтки и отдельно взбей: белки — до “острых пиков”, а желтки — с сахаром, чтобы они вдвое увеличились в объеме. В желточную массу добавь маскарпоне и снова взбей миксером. Затем добавь белки и вымешай все лопаткой. Возьми печенье и погрузи его в ликер или Бейлис на 5-6 секунд и выложи в форму. Сверху положи ложку крема, снова окуни печенье в алкоголь и снова перемажь кремом. Можно сделать столько слоев, сколько у тебя хватит крема. Поставь десерт в холодильник на два часа. Достань тирамису, укрась свежей малиной и мятой.

Можно делать из любой ягоды дома. И еще, я делала порционно, а ты можешь делать в большой форме, тут уж как удобнее каждому, — пишет Станишевская.

Сейчас идет сезон клубники. Поэтому мы решили собрать для тебя пять рецептов с клубникой от Джейми Оливера — британского шеф-повара и блоггера.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!