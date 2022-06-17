Їжа та рецепти

Сумуєш літніми днями? Повернути смак життя допоможе вишукане тірамісу з малиною та м’ятою

Олена Яковлєва, редакторка сайту 17 Червня 2022, 10:00
Рецепт тірамісу вдома - просте та швидке приготування
Фото: Instagram

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