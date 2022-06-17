Сумуєш літніми днями? Повернути смак життя допоможе вишукане тірамісу з малиною та м’ятою

Літня спека — час, коли ідеально лежати в затінку та насолоджуватись прохолодним напоєм та ягідним десертом. Саме за вишукану легкість та ніжний смак любителі солоденького цінують тірамісу.
Фіналістка третього сезону шоу Холостяк та блогерка Яна Станішевська поділилась незвичайним рецептом італійського смаколика.
Фото: stanishevska / Instagram
А тепер найприємніше — приготування!
Можна робити з будь-якої ягоди, що маєш вдома. І ще, я робила порціонно, а ти можеш робити у великій формі, тут уже, як зручніше кожному, — пише Станішевська.
Можна робити з будь-якої ягоди, що маєш вдома. І ще, я робила порціонно, а ти можеш робити у великій формі, тут уже, як зручніше кожному, — пише Станішевська.
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