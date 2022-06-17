Сумуєш літніми днями? Повернути смак життя допоможе вишукане тірамісу з малиною та м’ятою

Літня спека — час, коли ідеально лежати в затінку та насолоджуватись прохолодним напоєм та ягідним десертом. Саме за вишукану легкість та ніжний смак любителі солоденького цінують тірамісу.

Фіналістка третього сезону шоу Холостяк та блогерка Яна Станішевська поділилась незвичайним рецептом італійського смаколика.

Підготуй

Печиво савоярді

250 г маскарпоне

100 мл ягідного лікеру

100 мл Бейлісу

2 яйця

50-70 г цукру

Свіжа малина та м’ята для декору

А тепер найприємніше — приготування!

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Розділи яйця на білки та жовтки та окремо взбий: білки — до “гострих піків”, а жовтки — з цукром, щоб вони вдвічі збільшились в об’ємі. До жовткової маси додай маскарпоне та знову збий міксером. Потім додай білки та вимішай усе лопаткою. Візьми печиво та занур його у лікер чи Бейліс на 5-6 секунд та виклади у форму. Зверху поклади ложку крему, знову занур печиво в алкоголь та знову перемаж кремом. Можна зробити стільки шарів, на скільки в тебе вистачить крему. Постав десерт у холодильник на дві години. Дістань тірамісу, прикрась свіжою малиною та м’ятою.

Можна робити з будь-якої ягоди, що маєш вдома. І ще, я робила порціонно, а ти можеш робити у великій формі, тут уже, як зручніше кожному, — пише Станішевська.

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