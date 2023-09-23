Еда и рецепты

Осень в стакане: как приготовить сок из тыквы и апельсина на зиму — рецепт

Виктория Мельник, редактор сайта 23 сентября 2023, 09:00
тыквенный сок с апельсином
Фото: Pexels

Больше новостей
Обличчя
Как убрать щеки быстро и эффективно: упражнения, советы эксперта и надежные методы
суп харчо рецепт
Адски вкусный и ароматный! Как приготовить суп харчо: пошаговый рецепт
Осень в стакане: как приготовить сок из тыквы и апельсина на зиму — рецепт
Посадка голубики осенью: основное про полив, обрезку и подкормку
Пончо-трансформер для військових: як створюють унікальний винахід
Пончо-трансформер для военных, которое защитит от морозов: как делают уникальные накидки
Смотреть больше

Материалы по теме

суп харчо рецепт
Адски вкусный и ароматный! Как приготовить суп харчо: пошаговый рецепт
Цукати
Из тыквы, яблок и цитрусовых: как сделать цукаты
Млинці
Почему блины рвутся и прилипают к сковороде
Как сделать рис для суши
Вкуснее, чем в Японии! Как сделать рис для суши дома – рецепт

Видео
0:02:53
Пончо-трансформер для військових: як створюють унікальний винахід

Пончо-трансформер для военных, которое защитит от морозов: как делают уникальные накидки
0:03:43
Окупація Рубіжного: розповідь переселенки про пережите
Просыпаешься, а половина города уже в оккупации! История переселенки из Рубежного о пережитых ужасах
0:01:38
Повернулися в Україну, аби захистити свій дім: історії військових
Бросили спокойную жизнь, чтобы защитить дом. Истории людей, которые приехали из-за границы и стали военными
0:04:18
Жінки у ЗСУ служать у чоловічій амуніції: яка шкода для здоров'я
Варианты есть, но их не видят. Женщины в ВСУ служат в мужской амуниции и подрывают здоровье
0:03:56
Криваві бинти та потрощені домівки: як кияни пережили обстріл 21 вересня
Разбитые дома, испуганные дети и кровавые бинты. Последствия обстрелов Киева и области 21 сентября
0:04:38
Черкаси оговтуються від ракетного удару: новини за сьогодні
Оперативно устраняют последствия. Как Черкассы приходят в себя от ракетного удара 21 сентября — последние новости
Карта бойових дій в Україні сьогодні 22.09.2023: онлайн
Карта боевых действий 22 сентября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:03:45
Рятувальники ДСНС в Одесі
Себя героями не считают, но цифры говорят сами за себя! Как работают спасатели ГСЧС в Одессе
0:03:48
Плен
Они заслуживают жить! История защитника Мариуполя, который уже второй день рождения встречает в плену
0:04:01
Павел Жилин
Если бы я лег, то сошел бы с ума. Как военный потерял руку, но не желание служить
Больше видео
львів
Читать дальше
Гид по Львову: куда сходить, где поесть, на что посмотреть
Грудки Біша
Читать дальше
Милые щечки или лишние хлопоты: что такое комки Биша и почему многие хотят от них избавиться

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь