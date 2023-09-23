Осень в стакане: как приготовить сок из тыквы и апельсина на зиму — рецепт

Осенью хозяева и хозяйки собирают урожай тыквы — овощ (а на самом деле это ягода), который богат витаминами и микроэлементами, необходимыми нашему организму.
Кроме блюд из тыквы можно приготовить и вкусный сок на зиму. Для выраженного вкуса часто добавляют и апельсины.
Как приготовить тыквенный сок с апельсином на зиму — рассказываем дальше.
Такой сок можно пить не только зимой, но и осенью при сборе урожая. Ингредиенты просты, а готовить долго его не придется.
Из мякоти тыквы ты сможешь приготовить вкусную осеннюю кашу! Рецепт тыквенной каши мы писали раньше.
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