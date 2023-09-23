Осень в стакане: как приготовить сок из тыквы и апельсина на зиму — рецепт

Осенью хозяева и хозяйки собирают урожай тыквы — овощ (а на самом деле это ягода), который богат витаминами и микроэлементами, необходимыми нашему организму.

Кроме блюд из тыквы можно приготовить и вкусный сок на зиму. Для выраженного вкуса часто добавляют и апельсины.

Как приготовить тыквенный сок с апельсином на зиму — рассказываем дальше.

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Сок из тыквы с апельсином на зиму: рецепт

Такой сок можно пить не только зимой, но и осенью при сборе урожая. Ингредиенты просты, а готовить долго его не придется.

Ингредиенты:

тыква — 4 кг

вода — 7 л

апельсин — 2 шт.

сахар — 750 г

лимонная кислота — 1 ст. л.

Приготовление:

Разрежь тыкву пополам и вычисти все семена. Почисти куски тыквы от кожуры и нарежь на небольшие кубики. Апельсин очисти от кожуры и нарежь на кубики. Вкинь все в кастрюлю и вари в течение 20 мин. После готовности вынь апельсин и отложить его в отдельную емкость. Тыкву перетри блендером или помни с помощью толкушки. Так же сделай с апельсином. Пропусти сок через марлю, отделив мякоть. Влей сок в кастрюлю, добавь сахар, лимонную кислоту и доведи до кипения на небольшом огне. Перелей сок в банки и закрой крышкой. Хранить тыквенный сок с апельсином следует в темном прохладном месте.

Из мякоти тыквы ты сможешь приготовить вкусную осеннюю кашу! Рецепт тыквенной каши мы писали раньше.

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