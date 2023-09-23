Осінь у склянці: як приготувати сік з гарбуза та апельсина на зиму — рецепт

Восени господарі та господині збирають врожай гарбузів — овоч (а насправді це ягода), який багатий на вітаміни та мікроелементи, що необхідні нашому організму.
Окрім страв, з гарбуза можна приготувати й смачний сік на зиму. Для вираженого смаку часто також додають й апельсини.
Як приготувати гарбузовий сік з апельсином на зиму — розповідаємо далі.
Такий сік можна пити не лише взимку, а й восени під час збору урожаю. Інгредієнти — прості, а готувати довго його не доведеться.
З м’якоті гарбуза, яка залишилася, ти зможеш приготувати смачну осінню кашу! Рецепт гарбузової каші ми писали раніше.
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