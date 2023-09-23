Осінь у склянці: як приготувати сік з гарбуза та апельсина на зиму — рецепт

Восени господарі та господині збирають врожай гарбузів — овоч (а насправді це ягода), який багатий на вітаміни та мікроелементи, що необхідні нашому організму.

Окрім страв, з гарбуза можна приготувати й смачний сік на зиму. Для вираженого смаку часто також додають й апельсини.

Як приготувати гарбузовий сік з апельсином на зиму — розповідаємо далі.

Зараз також дивляться

Сік з гарбуза з апельсином на зиму: рецепт

Такий сік можна пити не лише взимку, а й восени під час збору урожаю. Інгредієнти — прості, а готувати довго його не доведеться.

Інгредієнти:

гарбуз — 4 кг

вода — 7 л

апельсин — 2 шт.

цукор — 750 г

лимонна кислота — 1 ст. л

Приготування:

Розріж гарбуз навпіл та вичисти все насіння. Почисть шматки гарбуза від шкірки та наріж на невеликі кубики. Апельсин очисть від шкірки та наріж на кубики. Вкинь все у каструлю та вари протягом 20 хв. Після готовності вийми апельсин та відклади його в окрему місткість. Гарбуз перетри блендером чи помни з допомогою товкачика. Так само зроби з апельсином. Пропусти сік через марлю, відокремивши м’якоту. Влий сік у каструлю, додай цукор, лимонну кислоту та доведи до кипіння на невеликому вогні. Перелий сік у банки та закрий кришкою. Зберігати гарбузовий сік з апельсином треба у темному прохолодному місці.

З м’якоті гарбуза, яка залишилася, ти зможеш приготувати смачну осінню кашу! Рецепт гарбузової каші ми писали раніше.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.