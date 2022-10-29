Еда и рецепты

Как в школьной столовой, только вкуснее! Три суперпростых рецепта приготовления сосисок в тесте

Анастасия Кожушко, региональный журналист программы Вікна-Новини 29 октября 2022, 14:00
Сосиска в тісті: рецепт приготування на сковороді та в духовці
Фото: Instagram, Pexels

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