Как в школьной столовой, только вкуснее! Три суперпростых рецепта приготовления сосисок в тесте

Когда замучил голод и нужно быстро перекусить, то сосиска в тесте пригодится. Это одно из самых популярных вкусностей, поэтому оно продается почти во всех магазинах, пекарнях и кафе.

Сосиски в тесте вкусные и питательные, а еще простые в приготовлении. Каждый из нас может с легкостью приготовить их дома.

Читай три домашних рецепта, как запечь сосиски в тесте оригинальными способами.

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Классическая сосиска в тесте

Ингредиенты:

3 стакана муки

3 ст.л. сахара

75 г сливочного масла

2 яйца

12 г сухих дрожжей

0,5 ч.л. соли

1 стакан молока

сосиски

Пошаговый рецепт классической сосиски в тесте:

В миску налей молоко или воду, добавь немного сахара и дрожжи. Далее добавь 3-4 ст.л. муки. Перемешай, чтобы начали работать дрожжи. Отложи опару на 10-15 минут. В это время сбей миксером два яйца комнатной температуры. Они должны посветлеть и увеличиться в объеме. Добавь 2 ст.л. сахара и снова поработай миксером. Затем всыпь 1/2 ч.л. соли. Заранее подготовь сливочное масло. Оно должно быть хорошо подтаявшим, но не редким. Можно выставить его из холодильника на ночь или на несколько секунд отправить в микроволновку. В большой емкости соединяй опару, взбитые яйца и муку. Начни замешивать тесто руками или в комбайне. Когда тесто превратится в одну грудку, добавь туда сливочное масло и еще раз вымешай, пока оно не перестанет липнуть к рукам и миске. Если продолжает липнуть, то прибавь 1-2 ст.л. муки. Выложи тесто на стол, его нужно немного обмять. Разрежь на две части, чтобы было удобнее с ним работать. Раскатай каждую часть квадратом и нарежь тонкими полосами (3-4 см в ширину). Подготовь сосиски. Отступи от края сосиски и начни наматывать на нее тесто, словно серпантином, чтобы один край заходил на другой. Лишнее тесто отрежь. Выложи сосиски в тесте на пергамент. Перед тем, как ставить противень в духовку, выпечка должна постоять десять минут, чтобы немного поднялось тесто. Духовку разогрей до 180–200°C. Выпекай 25-30 минут. За пять минут до готовности достань сосиски и смажь тесто смесью желтка с молоком, по желанию можно посыпать кунжутом. Приятного тебе аппетита!

Сосиска в слоеном тесте

Если кушать хочется очень сильно, а времени маловато, то можно на скорую руку приготовить сосиски в слоеном тесте.

Ингредиенты:

магазинное слоеное тесто

сосиски

Пошаговый рецепт сосиски в слоеном тесте:

Разморозь магазинное тесто. Порежь тонкими полосками примерно на 3-4 см. Возьми сосиски, отступи немного от края и намотай тесто на сосиску. Выпекай сосиски в слоеном тесте в разогретой духовке при температуре 180°C.

Сосиски в тесте в форме зайчиков

Но когда времени много и хочется немного удивить своих родных, то можно приготовить сосиски в тесте в форме зайчиков. Такая вкуснятина точно понравится детям.

Ингредиенты:

550-600 г муки

250 мл молока

1 яйцо

30 г сырых или 12-14 г сухих дрожжей

1,5 ч.л. соли

80 г сахара

1 ст.л. сметаны

3 ст.л. сливочного масла

1 г ванилина

15 сосисок

Пошаговый рецепт сосисок в тесте в форме зайчиков:

В теплое молоко добавь дрожжи и хорошо перемешай, пока они полностью не растворятся. Далее добавь сахар, яйцо, сметану и ванилин, и все хорошо перемешай. Далее добавь соль и постепенно подсыпай муку, замешивая тесто. Собери тесто в кружок и добавь сливочное масло. Вымешивай тесто, пока оно не станет хорошо отлипать от рук. Накрой тесто пищевой пленкой или полотенцем и отложи “отдыхать” на час в теплое место. Сосиски очисти от пленки и просуши бумажными полотенцами, чтобы убрать лишнюю влагу. Тесто раздели на порционные шарики примерно по 80 г, сформируй из теста колбаску и склади пополам. Посередине выложи сосиску, накрой ее петлей и просунь края теста внутрь. Переверни на другую сторону и выйдет заяц из теста с лапками из сосиски. Глаза и нос можно сделать из горошин черного перца. Изделия оставь на десять минут. Смажь зайцев яйцом и выпекай в разогретой до 180°C духовке. Приятного тебе аппетита!

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