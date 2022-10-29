Їжа та рецепти

Як у шкільній їдальні, тільки смачніше! Три суперпрості рецепти приготування сосисок у тісті

Анастасія Кожушко, регіональна кореспондентка програми Вікна-новини 29 Жовтня 2022, 14:00
Сосиска в тісті: рецепт приготування на сковороді та в духовці
Фото: Instagram, Pexels

Більше новин
Севастополь
Крейсеру Москва не буде самотньо? Що відомо про вибухи у тимчасово окупованому Севастополі та кадри прильотів
Грошова допомога для українців від Європейського суду з прав людини: як отримати
Грошова допомога від Європейського суду з прав людини: хто та як може отримати
Місячний календар риболовлі на листопад 2022 - коли клюватиме риба
Місячний календар риболовлі на листопад 2022: переходь на зимові снасті та полюй на хижаків
Як зберегти приватність дитини в інтернеті: прості поради
Користування інтернетом має бути безпечним — як зберегти приватність дитини в мережі
Дивитись більше

Матеріали по темі

Кекси з гарбуза
Гарбузовий кекс: рецепт смаколика до чаю
Гарбузове печиво
Гарбузове печиво: рецепт найпопулярнішої страви на Гелловін
Як приготувати грибний крем-суп з лисичок — рецепт Яни Станішевської
Помаранчеві відтінки осені на твоїй тарілці — рецепт грибного крем-супу з лисичок
Сирники з апельсиновим соусом рецепт
Сирники з апельсиновим соусом — рецепт від судді МастерШеф та фуд-блогерки

Відео
0:03:43
Історія Ірини

Снаряд вибухнув поряд, але вона вижила! Неймовірна історія 66-річної Ірини
0:04:25
Валентина Зубко
Кожен день міг стати останнім: бойова медикиня розповіла про російський полон
0:04:30
Ідеї обігріву від українців
Не поспішай купувати буржуйку: як місцева влада пропонує боротися з холодами
Карта бойових дій в Україні
Актуальна карта бойових дій в Україні 29 жовтня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:05:43
Як проходить Нацвідбір на Євробачення-2023 в Україні
Там є сильні пісні — Pianoбой поділився подробицями Нацвідбору на Євробачення-2023
0:01:57
Збір на прилади нічного бачення
Щоб гнати ворога вдень і вночі: Вікна-новини відкрили збір на прилади нічного бачення для ЗСУ
Харків
Графік вимкнення світла у Харкові: з 31 жовтня почнуться віялові відключення
0:02:56
Ситуація в енергетичній системі України: чому важливо економити електрику
40% енергосистеми зруйновано — чому надважливо економити електроенергію щодня
0:04:03
Заборона відвідування лісів: в яких областях не можна ходити до лісу та чому
Обереш кошик грибів чи життя? Чому заборонено ходити в ліс під час воєнного стану
0:00:44
Безпілотник Шарк — технічні характеристики і що відомо
Безжальні й ефективні мисливці: новий український безпілотник Шарк — що відомо
Більше відео
Місячний календар риболовлі на листопад 2022 - коли клюватиме риба
Читати далі
Місячний календар риболовлі на листопад 2022: переходь на зимові снасті та полюй на хижаків
Українські пісні під час війни - нові треки вітчизняних виконавців
Читати далі
Бум нової української музики: пісні, що випустили під час війни і які надихають на перемогу

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь