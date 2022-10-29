Як у шкільній їдальні, тільки смачніше! Три суперпрості рецепти приготування сосисок у тісті

Коли замучив голод і потрібно швидко перекусити, то сосиска в тісті стане в пригоді. Це один із найпопулярніших смаколиків, тож він продається майже у всіх магазинах, пекарнях та кав’ярнях.

Сосиски в тісті смачні та поживні, а ще прості в приготуванні. Тож кожен з нас може з легкістю приготувати їх вдома.

Читай три домашні рецепти, як запекти сосиски в тісті оригінальними способами.

Зараз також дивляться

Класична сосиска в тісті

Інгредієнти:

3 склянки борошна

3 ст.л. цукру

75 г вершкового масла

2 яйця

12 г сухих дріжджів

0,5 ч.л. солі

1 склянка молока

сосиски

Покроковий рецепт класичної сосиски в тісті:

У миску налий молоко або воду, додай трохи цукру та дріжджі. Далі додай 3-4 ст.л. борошна. Перемішай, щоб почали працювати дріжджі. Відклади опару на 10-15 хвилин. У цей час збий міксером два яйця кімнатної температури. Вони повинні посвітліти та збільшитись в об’ємі. Додай 2 ст.л. цукру та знову попрацюй міксером. Потім всип 1/2 ч.л. солі. Заздалегідь підготуй вершкове масло. Воно має бути добре підталим, але не рідким. Можна виставити його з холодильника на ніч або на кілька секунд відправити в мікрохвильовку. У великій місткості з’єднай опару, збиті яйця та борошно. Почни замішувати тісто руками або в комбайні. Коли тісто перетвориться на одну грудку, додай туди вершкове масло і ще раз вимішай, поки воно не перестане липнути до рук і миски. Якщо продовжує липнути, то додай 1-2 ст.л. борошна. Виклади тісто на стіл, його потрібно трохи обім’яти. Розріж на дві частини, щоб було зручніше з ним працювати. Розкатай кожну частину квадратом і наріж тонкими смугами (3-4 см завширшки). Підготуй сосиски. Відступи від краю сосиски й почни намотувати на неї тісто, ніби серпантином, щоб один край заходив на другий. Зайве тісто відріж. Виклади сосиски в тісті на пергамент. Перед тим, як ставити лист у духовку, випічка повинна постояти десять хвилин, щоб тісто трохи піднялось. Духовку розігрій до 180-200°C. Випікай 25-30 хвилин. За п’ять хвилин до готовності дістань сосиски та змасти тісто сумішшю жовтка з молоком, за бажанням можна посипати кунжутом. Смачного!

Сосиска в листковому тісті

Якщо їсти хочеться дуже сильно, а часу обмаль, то можна на швидку руку приготувати сосиски в листковому тісті.

Інгредієнти:

магазинне листкове тісто

сосиски

Покроковий рецепт сосиски в листковому тісті:

Розморозь магазинне тісто. Поріж тонкими смужками приблизно на 3-4 см. Візьми сосиски, відступи трохи від краю і намотай тісто на сосиску. Випікай сосиски в листковому тісті у розігрітій духовці за температури 180°C.

Сосиски в тісті у формі зайчиків

Але коли часу багато й хочеться трохи здивувати своїх рідних, то можна приготувати сосиски в тісті у формі зайчиків. Такий смаколик точно сподобається дітям.

Інгредієнти:

550-600 г борошна

250 мл молока

1 яйце

30 г сирих або 12-14 г сухих дріжджів

1,5 ч.л. солі

80 г цукру

1 ст.л. сметани

3 ст.л. вершкового масла

1 г ваніліну

15 сосисок

Покроковий рецепт сосисок у тісті у формі зайчиків:

У тепле молоко додай дріжджі і добре перемішай, поки вони повністю не розчиняться. Далі додай цукор, яйце, сметану та ванілін і все добре перемішай. Далі додай сіль і поступово підсипай борошно, замішуючи тісто. Збери тісто в кружок і додай вершкове масло. Вимішуй тісто, поки воно не почне добре відлипати від рук. Накрий тісто харчовою плівкою або рушником та відклади “відпочивати” на годину в тепле місце. Сосиски очисть від плівки та просуши паперовими рушниками, аби прибрати зайву вологу. Тісто поділи на порційні кульки приблизно по 80 г, сформуй з тіста ковбаску та склади навпіл. Посередині виклади сосиску, накрий її петлею і просунь краї тіста в середину. Переверни на інший бік і вийде заєць із тіста з лапками із сосиски. Очі та ніс можна зробити з горошин чорного перцю. Вироби залиш на десять хвилин. Змасти зайців яйцем та випікай у розігрітій до 180°C духовці. Смачного!

А якщо тобі до чаю більше до вподоби щось солоденьке, то читай, як приготувати корисні булочки з маком.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше