Как приготовить сырные шарики: быстрый рецепт вкусной закуски

Сырные шарики — одна из любимых закусок многих людей. Ее выбирают компании в барах, на больших празднованиях и даже для домашних посиделок. Но чтобы приготовить эту закуску, нужно знать рецепт сырных шариков.

Если ты думаешь, как приготовить сырные шарики, то это очень просто. Рецепт не требует большого количества ингредиентов, а результат понравится всем.

Рецептом сырных шариков поделились на YouTube-канале Смачно UA.

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Как приготовить сырные шарики

Ингредиенты:

300 г твердого сыра

3 ст. л. муки

2 белка куриных яиц

соль

10 г разрыхлителя

панировочные сухари

масло для жарки

Приготовление сырных шариков

Сначала нужно натереть сыр на мелкую терку. Затем отделить желтки от белков, желтки для рецепта не используются. К белкам добавить соль и взбивать их до белой пышной массы. Добавить просеянную муку и разрыхлитель для теста. Все хорошо перемешать силиконовой лопаткой.

К белковой массе добавить сыр и еще раз хорошо перемешать. Из теста слепить шарики, они должны быть размером с грецкий орех. Шарики обвалять в панировочных сухарях.

В сотейнике хорошо разогреть масло и жарить в нем сырные шарики. Шарики должны не касаться дна, ведь могут прилипнуть. Шарики жарить на среднем огне около 2 минут. Готовые сырные шарики выложить на тарелку с бумажным полотенцем, чтобы убрать лишнее масло. Подавать шарики лучше теплыми.

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