Як приготувати сирні кульки: швидкий рецепт смачної закуски

Сирні кульки — одна з улюблених закусок багатьох людей. Її обирають компанії у барах, на великих святкуваннях та навіть для домашніх посиденьок. Але, щоб приготувати цю закуску, треба знати рецепт сирних кульок.

Якщо ти думаєш, як приготувати сирні кульки, то це дуже просто. Рецепт не потребує багатьох інгредієнтів, а результат сподобається усім.

Рецептом сирних кульок поділилися на YouTube-каналі Смачно UA.

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Як приготувати сирні кульки

Інгредієнти:

300 г твердого сиру

3 ст. л. борошна

2 білки курячих яєць

сіль

10 г розпушувача

панірувальні сухарі

олія для смаження

Приготування сирних кульок

Спершу треба натерти сир на дрібну тертку. Потім відділити жовтки від білків, жовтки для рецепта не використовуються. До білків додати сіль та збивати їх до білої пишної маси. Додати просіяну муку та розпушувач для тіста. Усе добре перемішати силіконовою лопаткою.

До білкової маси додати сир і ще раз добре перемішати. З тіста зліпити кульки, вони мають бути розміром з волоський горіх. Кульки обваляти у панірувальних сухарях.

У сотейнику добре розігріти олію та смажити в ній сирні кульки. Кульки мають не торкатися дна, адже можуть прилипнути. Кульки смажити на середньому вогні близько 2 хв. Готові сирні кульки викласти на тарілку з паперовим рушником, щоб прибрати зайву олію. Подавати кульки краще теплими.

Існує багато різних страв з кисломолочного сиру. Раніше ми розповідали, що приготувати з сиру: у добірці немає сирників.

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