Сытный и ароматный рулет из индейки: пошаговый рецепт

Мясной рулет может похвастаться не только оригинальностью и вкусом, но и простотой приготовления. Еще одним его преимуществом является то, что он может быть прекрасным дополнением к гарниру и холодной закуской одновременно.

Рецептом сочного, мягкого нежного и вкусного рулета из индейки поделился шеф-повар Андрей Величко на своей странице в Facebook. Он рассказал все секреты приготовления сочного мясного рулета.

Приготовление рулета из индейки: рецепт

Начнем сразу с кулинарных секретов. Индейка — очень нежное мясо, которое можно легко пересушить в духовке и сделать рулет сухим.

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Но такой участи блюдо может избежать. Для этого следует готовить из правильной части индейки. Шеф-повар советует готовить рулет из мяса ноги индейки, и тогда он будет невероятно сочным.

Ингредиенты:

Мясо ноги индейки — 1,2–1,5 кг

Сало — 100 г

Вяленые томаты — 70 г

Пучок петрушки

Пучок зеленого лука

Соль со специями — 3 ч. л.

Немного оливкового масла

Приготовление

Подготовка мяса

Шеф-повар использовал мясо голени и бедра индейки. Ты можешь последовать его примеру, а можешь выбрать просто бедро. Как отмечает Андрей Величко, так будет даже удобнее, ведь не будет мелких косточек.

Мясо отдели от всех костей, разрежь его и открой, как книгу или бабочку. После этого сделай неглубокий поперечный надрез и распластуй мясо несколько раз, пока не получишь максимально тонкую толщину.

Останется отбить мясо до равномерной толщины с помощью молотка. Чтобы получить еще и ровную прямоугольную форму, из некоторых частей можно срезать лишнее мясо и переложить туда, где не хватает.

В конце концов ты должен(-на) получить тонкие прямоугольные куски индейки, примерно одного размера и толщины.

Собираем рулет

Полученные куски мяса заправляем специями и начинаем закладывать начинку. Ближе к более широкому краю выложи немного тонких полосок сала.

Если ты не употребляешь сало или свинину, замени этот ингредиент на сливочное масло или кокосовый жир. Это нужно, чтобы рулет был сочным.

После этого как можно более плотно сверни рулет и перевяжи кулинарной нитью. Если тебе трудно перевязывание, потому что рулет постоянно распадается, можешь воспользоваться кулинарным секретом.

Просто плотно заверни рулет в пищевую пленку и отправь его в холодильник на час. За это время мясо зафиксируется в нужной форме, поэтому перевязывать рулет станет намного проще.

Сытный и ароматный рулет из индейки: пошаговый рецепт / 3 Фотографии

Выпекаем

Полученный рулет снова посыпь солью и сбрызни оливковым маслом. После этого заверни будущее блюдо в пергамент, а затем в фольгу. Запекай 1,5 часа при 180 °С.

Когда время истечет, дай рулету прирумяниться. Для этого оставь его в духовке еще на 10 минут при температуре 210 °С без фольги и пергамента.

Понять, что рулет готов, тебе поможет нож. Если при прокалывании из мяса течет прозрачный сок, значит можно доставать рулет. Прежде чем нарезать и снять нить, подожди, пока блюдо остынет.

Если ты хочешь вкусного и сытного мясного перекуса, то можешь приготовить вяленое мясо дома. Рецептом и технологией процесса мы уже поделились в материале.

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