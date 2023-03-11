Еда и рецепты

Сытный и ароматный рулет из индейки: пошаговый рецепт

Вероника Кононенко, редактор сайта 11 марта 2023, 10:00
рулет з індички
Фото: Unsplash

Больше новостей
Херсонська область
Херсонская область после освобождения: как сейчас живут деоккупированные села
Трагічні історії тих, хто вижив після авіаудару на будинок в Ізюмі
Он потерял семерых членов семьи — трагические истории выживших после авиаудара на дом в Изюме
Боюся народжувати через війну
Радость материнства: как не бояться и стоит ли рожать во время войны
Квіти
Что добавить в воду, чтобы цветы дольше стояли: советы флориста
Смотреть больше

Материалы по теме

Що приготувати на сніданок - 3 оригінальні рецепти
Экспериментируй с овсянкой и яйцами! Три оригинальных варианта классического завтрака от Джейми Оливера
Чебуреки: рецепти на всі випадки життя
За ними собираемся в украинский Крым: пошаговый рецепт вкусных чебуреков
Як приготувати бісквіт: покроковий рецепт
Пышный и высокий — простой рецепт идеального бисквита от Евгения Клопотенко
Сальса з авокадо по-середземноморськи — простий рецепт
Невероятное сочетание авокадо и цитрусов: простой рецепт сальсы по-средиземноморски

Видео
0:03:55
Херсонська область

Херсонская область после освобождения: как сейчас живут деоккупированные села
0:04:32
Трагічні історії тих, хто вижив після авіаудару на будинок в Ізюмі
Он потерял семерых членов семьи — трагические истории выживших после авиаудара на дом в Изюме
Карта бойових дій в Україні
Попытки прорвать оборону и применение аэрозольных гранат в Донецкой области: карта боевых действий в Украине 11 марта в режиме онлайн
0:02:47
Білогорівка
Детские игрушки рядом со снарядами: ситуация в полуразрушенной Белогоровке и как держатся украинские войска
0:03:39
Як українські захисники рятують танки і забирають техніку окупантів
Спасают свое, еще и берут трофеи! Как украинские защитники лишают оккупантов техники
0:06:26
Бахмут
Судьба Бахмута будет решена украинскими солдатами: защитник Мамай рассказал последние новости с передовой
Комікеса Настя Зухвала про сексистський гумор в Україні
Аудитория уже так не воспринимает — комик Настя Зухвала о переосмыслении сексистского юмора
0:03:29
Наслідки обстрілу Львівської області 9 березня 2023
Две семьи заснули и никогда не проснулись — последствия российской атаки на Львовскую область
0:03:00
Robotiada 2023
Юные и непобедимые! Украинцы выиграли международные соревнования по робототехнике
0:03:14
У Вінниці військовослужбовці власними руками побудували храм
Торопятся украсить храм ко дню победы Украины — в Виннице военные самостоятельно построили церковь
Больше видео
Квіти
Читать дальше
Что добавить в воду, чтобы цветы дольше стояли: советы флориста
Всеукраїнська онлайн-школа для волонтерів - як зареєструватись
Читать дальше
Хочешь помогать другим, но не знаешь, с чего начать? Всеукраинская онлайн-школа для волонтеров пригодится

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь