Ситний та запашний рулет з індички: покроковий рецепт

М’ясний рулет може похизуватися не лише оригінальністю смаку, а й простотою приготування. Ще одною його перевагою є те, що він може бути прекрасним доповненням до гарніру та холодною закускою одночасно.

Рецептом соковитого, м’якого ніжного й смачного рулету з індички поділився шеф-кухар Андрій Величко на своїй сторінці в Facebook. Він розповість усі секрети приготування соковитого м’ясного рулету.

Приготування рулету з індички: рецепт

Почнімо одразу з кулінарних секретів. Індичка дуже ніжне м’ясо, яке можна легко пересушити в духовці й зробити рулет сухим.

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Але такої долі страва може уникнути. Для цього слід готувати з правильної частини індички. Шеф-кухар радить готувати рулет з м’яса ноги індички, і тоді він буде неймовірно соковитим.

Інгредієнти:

М’ясо ноги індички — 1,2−1,5 кг

Сало — 100 г

В’ялені томати — 70 г

Пучок петрушки

Пучок зеленої цибулі

Сіль зі спеціями — 3 ч. л.

Трошки оливкової олії

Приготування

Підготовка м’яса

Шеф-кухар використав м’ясо гомілки та стегна індички, ти можеш скористатися його прикладом. А можеш обрати просто стегно. Як зазначає Андрій Величко, так буде навіть зручніше, адже не буде дрібних кісточок.

М’ясо відокрем від усіх кісток, розріж його та відкривай, як книгу або метелика. Після цього зроби неглибокий поперечний надріз і розпластуй м’ясо кілька разів, доки не отримаєш найтоншу товщину.

Лишиться відбити м’ясо до рівномірної товщини за допомогою молотка. Щоб отримати ще й рівну прямокутну форму, з деяких частин можна відрізати зайве м’ясо і перекласти туди, де не вистачає.

Зрештою ти маєш отримати тонкі прямокутні шматки індички приблизно одного розміру та товщини.

Збираємо рулет

Отримані шматки м’яса заправляємо спеціями та починаємо закладати начинку. Ближче до ширшого краю виклади трохи тонких смужок сала.

Якщо ти не вживаєш сало чи свинину, заміни цей інгредієнт на вершкове масло або кокосовий жир. Це потрібно, щоб рулет був соковитим.

Після цього якнайщільніше згорни рулет та перев’яжи кулінарною ниткою. Якщо тобі важко дається перев’язування, бо рулет постійно розпадається, можеш скористатися кулінарним секретом.

Просто щільно загорни рулет у харчову плівку та відправ його у холодильник на годину. За цей час м’ясо зафіксується у потрібній формі, тож перев’язувати рулет стане набагато простіше.

Ситний та запашний рулет з індички: покроковий рецепт / 3 Фотографії

Випікаємо

Отриманий рулет знову посип сіллю та збризни оливковою олією. Після цього загорни майбутню страву в пергамент, а потім у фольгу. Запікай 1,5 години при 180 °С.

Коли час спливе, дай рулету прирум’янитися, для цього лиши його в духовці ще на 10 хвилин за температури 210 °С без фольги та пергаменту.

Зрозуміти, що рулет готовий, тобі допоможе ніж. Якщо після проколювання з м’яса тече прозорий сік, отже, можна діставати рулет. Перш ніж нарізати та зняти нитку, зачекай, доки страва охолоне.

Якщо ти хочеш смачного й ситного м’ясного перекусу, то можеш приготувати в’ялене м’ясо вдома. Рецептом та технологією процесу ми вже поділилися у матеріалі.

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