Їжа та рецепти

Ситний та запашний рулет з індички: покроковий рецепт

Вероніка Кононенко, редакторка сайту 11 Березня 2023, 10:00
рулет з індички
Фото: Facebook

Більше новин
Світло
Коли увімкнуть світло сьогодні у Харкові: що відомо про електроенергію у місті 11 березня
Укрпошта
Як отримати лампочки на Укрпошті швидко та зручно
розлучення з-за кордону
Розлучення та позбавлення батьківських прав з-за кордону: поради юриста
Скільки разів потрібно зважуватись
“Як часто потрібно зважуватися?”
Дивитись більше

Матеріали по темі

Що приготувати на сніданок - 3 оригінальні рецепти
Експериментуй з вівсянкою та яйцями! Три оригінальних варіанти класичного сніданку від Джеймі Олівера
Чебуреки: рецепти на всі випадки життя
За ними збираємося в український Крим: покроковий рецепт смачних чебуреків
Як приготувати бісквіт: покроковий рецепт
Пухкий та високий — простий рецепт ідеального бісквіта від Євгена Клопотенка
Сальса з авокадо по-середземноморськи — простий рецепт
Надзвичайне поєднання авокадо та цитрусів: простий рецепт сальси по-середземноморськи

Відео
Карта бойових дій в Україні

Спроби прорвати оборону та застосування аерозольних гранат на Донеччині: карта бойових дій в Україні 11 березня в режимі онлайн
0:02:47
Білогорівка
Дитячі іграшки поруч зі снарядами: ситуація у напівзруйнованій Білогорівці та як тримаються українські війська
0:03:39
Як українські захисники рятують танки і забирають техніку окупантів
Рятують своє, ще й беруть трофеї! Як українські захисники позбавляють окупантів техніки
0:06:26
Бахмут
Доля Бахмута буде вирішена українськими солдатами: захисник Мамай розповів останні новини з передової
Комікеса Настя Зухвала про сексистський гумор в Україні
Аудиторія вже так не сприймає — комікеса Настя Зухвала про переосмислення сексистського гумору
0:03:29
Наслідки обстрілу Львівської області 9 березня 2023
Дві родини заснули й ніколи не прокинулись — наслідки російської атаки на Львівську область
0:03:00
Robotiada 2023
Юні й непереможні! Українці виграли міжнародні змагання з робототехніки
0:03:14
У Вінниці військовослужбовці власними руками побудували храм
Поспішають оздобити храм до дня перемоги України — у Вінниці військові самостійно побудували церкву
0:04:05
Новини Дніпра
Жінку витягли, а домашніх улюбленців не встигли… Марганець під прицілом РФ
Карта бойових дій в Україні 10.03.2023 онлайн
Російська тактика терору та запуск 84 ракет: карта бойових дій в Україні 10 березня в режимі онлайн
Більше відео
Всеукраїнська онлайн-школа для волонтерів - як зареєструватись
Читати далі
Хочеш допомагати іншим, але не знаєш, з чого почати? Всеукраїнська онлайн-школа для волонтерів стане в пригоді

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь