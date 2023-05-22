Красиво, вкусно, безвредно! Рецепт трубочек из слоеного теста с белковым кремом от Лизы Глинской

Легкие сладости к чаю — идеальный вариант! Но часто нам кажется, что проще купить десерт, чем готовить своими руками.
Но на самом деле есть несколько рецептов, которые будут по силам даже тем, кто готовить не любит. Кондитер Лиза Глинская поделилась одним из них, поэтому и мы предлагаем попробовать сделать трубочки из слоеного теста с белковым кремом.
Рецепт трубочек с белковым кремом рассказываем ниже.
На приготовление легкого рецепта, как по детским воспоминаниям, ты потратишь всего 30 мин. Но вкусом наслаждаться сможешь долго!
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Подавать на стол можно с чаем или кофе. Кстати, как правильно варить кофе, чтобы он был вкусным и ароматным, мы писали в нашем другом материале.
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