Красиво, вкусно, безвредно! Рецепт трубочек из слоеного теста с белковым кремом от Лизы Глинской

Легкие сладости к чаю — идеальный вариант! Но часто нам кажется, что проще купить десерт, чем готовить своими руками.

Но на самом деле есть несколько рецептов, которые будут по силам даже тем, кто готовить не любит. Кондитер Лиза Глинская поделилась одним из них, поэтому и мы предлагаем попробовать сделать трубочки из слоеного теста с белковым кремом.

Рецепт трубочек с белковым кремом рассказываем ниже.

Трубочки из слоеного теста с белковым кремом: рецепт

На приготовление легкого рецепта, как по детским воспоминаниям, ты потратишь всего 30 мин. Но вкусом наслаждаться сможешь долго!

Ингредиенты для трубочек из слоеного теста

пресное слоеное тесто — 1 кг

желток — 20 г

вода — 10 мл

мука — несколько граммов

сахарная пудра — для декора

Ингредиенты для белкового крема

белок — 90 г

сахар — 180 г

вода — 60 мл

щепотка лимонной кислоты, или 1 ч. л лимонного сока

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Приготовление трубочек с белковым кремом

На присыпанном мукой столе раскачай тесто до 3 мм в толщину. Срежь неровный край ножом. Нарежь тесто на полоски, шириной в 2 см, а длиной — 40 см. Для формирования трубочек можно использовать форму конуса (выполнить из бумаги самостоятельно, или купить готовую). Намотай на конус тесто, выложи на пергамент стыком вниз. Смажь трубочки водой и желтком. В разогретую до 200º духовую печь поставь трубочки на 15 — 20 мин. Для приготовления белкового крема высыпь в кастрюлю сахар и добавь воды. Вари сироп при температуре 120° и не перемешивай. Сбей белок с лимонной кислотой или соком, параллельно небольшими порциями вливая сироп в устойчивую пену. Крем с помощью кондитерского мешка влей в трубочки.

Подавать на стол можно с чаем или кофе. Кстати, как правильно варить кофе, чтобы он был вкусным и ароматным, мы писали в нашем другом материале.

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