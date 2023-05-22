Їжа та рецепти

Красиво, смачно, нешкідливо! Рецепт трубочок з листкового тіста з білковим кремом від Лізи Глінської

Вікторія Мельник, редакторка сайту 22 Травня 2023, 08:00
Трубочки із листкового тіста з кремом
Фото: Instagram

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