Красиво, смачно, нешкідливо! Рецепт трубочок з листкового тіста з білковим кремом від Лізи Глінської

Легкі солодощі до чаю — ідеальний варіант! Але часто нам здається, що простіше купити десерт, аніж готувати самотужки.
Та насправді є кілька рецептів, які будуть до снаги навіть тим, хто готувати не любить. Кондитерка Ліза Глінська поділилася одним із них, тож і ми пропонуємо тобі спробувати зробити трубочки з листкового тіста із білковим кремом.
Рецепт трубочок з білковим кремом розповідаємо нижче.
На приготування легкого рецепта, як з дитячих спогадів, ти витратиш всього 30 хв. Але смаком насолоджуватися зможеш довго!
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Подавати до столу можна з чаєм чи кавою. До речі, як правильно варити каву, аби вона була смачною та ароматною, ми писали в нашому іншому матеріалі.
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