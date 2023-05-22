Красиво, смачно, нешкідливо! Рецепт трубочок з листкового тіста з білковим кремом від Лізи Глінської

Легкі солодощі до чаю — ідеальний варіант! Але часто нам здається, що простіше купити десерт, аніж готувати самотужки.

Та насправді є кілька рецептів, які будуть до снаги навіть тим, хто готувати не любить. Кондитерка Ліза Глінська поділилася одним із них, тож і ми пропонуємо тобі спробувати зробити трубочки з листкового тіста із білковим кремом.

Рецепт трубочок з білковим кремом розповідаємо нижче.

Трубочки з листкового тіста з білковим кремом: рецепт

На приготування легкого рецепта, як з дитячих спогадів, ти витратиш всього 30 хв. Але смаком насолоджуватися зможеш довго!

Інгредієнти для трубочок з листкового тіста

прісне листкове тісто — 1 кг

жовток — 20 г

вода — 10 мл

борошно — кілька грамів

цукрова пудра — для декору

Інгредієнти для білкового крему

білок — 90 г

цукор — 180 г

вода — 60 мл

щіпка лимонної кислоти, або 1 ч. л лимонного соку

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Приготування трубочок з білковим кремом

На присипаному борошном столі розкачай тісто до 3 мм в товщину. Зріж нерівний край ножем. Наріж тісто на смужки, шириною два см, а довжиною — 40 см. Для формування трубочок, можна використати форму конуса (виконати з паперу самостійно, або купити готову). Намотай на конус тісто, виклади на пергамент стиком донизу. Змасти трубочки жовтком та водою. У розігріту до 200º духову піч постав трубочки на 15 — 20 хв. Для приготування білкового крему висип у каструлю цукор та додай води. Вари сироп при температурі 120º і не перемішуй. Збий білок з лимонною кислотою чи соком, паралельно невеликими порціями вливаючи сироп, до стійкої піни. Крем за допомогою кондитерського мішка влий у трубочки.

Подавати до столу можна з чаєм чи кавою. До речі, як правильно варити каву, аби вона була смачною та ароматною, ми писали в нашому іншому матеріалі.

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