Повара контратакуют! В Днепре готовят саранчу с чесноком

Если не можем решить проблему привычным путем — используем ее по максимуму! Похоже, это об украинцах, ведь недавнее нашествие саранчи на Юге Украины стало толчком для развития нашей кухни.

В Днепре саранчу начали готовить и подавать по-украински! Что за новое блюдо появилось в меню, и кому принадлежит идея, читай дальше в материале.

Саранка с чесноком: новое блюдо ресторанов в Днепре

Днепровские повара решили воспользоваться нашествием саранчи в свою пользу. Ведь известно, что в некоторых странах Азии, где это насекомое есть привычным, из него готовят вкусные деликатесы!

Дмитрий Горбачев рассказал Суспільному, как в Украине открывают новые гастрономические вкусы.

Саранчу поймали в Запорожье — именно там сейчас больше всего ширится это насекомое. Дмитрий признается, что готовит саранчу в кляре впервые.

— Перед приготовлением ее нужно заморозить, хорошо промыть и очистить от крыльев и ножек. Жарить в кляре следует на масле, разогретом до 180 градусов в течение трех минут.

Подавать блюдо можно как закуску, так и основным блюдом. На одно насекомое — 25 г белка.

По вкусу такое блюдо напоминает чипсы или семена.

Есть и другая вариация приготовления: обжарить на сковороде с чесноком. Это делает вкус более знакомым украинцам.

Из саранчи можно приготовить не только основное блюдо. Раньше мы рассказывали тебе, что можно приготовить из саранчи — рецепты ищи в другом материале.

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