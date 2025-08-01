Повара контратакуют! В Днепре готовят саранчу с чесноком

Фото Unsplash, Depositphotos Если не можем решить проблему привычным путем — используем ее по максимуму! Похоже, это об украинцах, ведь недавнее нашествие саранчи на Юге Украины стало толчком для развития нашей кухни. В Днепре саранчу начали готовить и подавать по-украински! Что за новое блюдо появилось в меню, и кому принадлежит идея, читай дальше в материале. Саранка с чесноком: новое блюдо ресторанов в Днепре Днепровские повара решили воспользоваться нашествием саранчи в свою пользу. Ведь известно, что в некоторых странах Азии, где это насекомое есть привычным, из него готовят вкусные деликатесы! Дмитрий Горбачев рассказал Суспільному, как в Украине открывают новые гастрономические вкусы. Саранчу поймали в Запорожье — именно там сейчас больше всего ширится это насекомое. Дмитрий признается, что готовит саранчу в кляре впервые. — Перед приготовлением ее нужно заморозить, хорошо промыть и очистить от крыльев и ножек. Жарить в кляре следует на масле, разогретом до 180 градусов в течение трех минут.Подавать блюдо можно как закуску, так и основным блюдом. На одно насекомое — 25 г белка. По вкусу такое блюдо напоминает чипсы или семена. Читать по теме Сарана ее боится: в Украине упомянули об “оружии с полей” Какой древний секрет спасения урожая без химикатов вспомнили в сети – читай в материале Есть и другая вариация приготовления: обжарить на сковороде с чесноком. Это делает вкус более знакомым украинцам. Из саранчи можно приготовить не только основное блюдо. Раньше мы рассказывали тебе, что можно приготовить из саранчи — рецепты ищи в другом материале. Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: Днепр, Еда Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter