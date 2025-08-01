Стиль жизни Еда и рецепты

Повара контратакуют! В Днепре готовят саранчу с чесноком

Виктория Мельник, журналист сайта 01 августа 2025, 20:00
саранча с чесноком
Фото Unsplash, Depositphotos

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