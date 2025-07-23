Как приготовить саранчу: хрустящие жареные насекомые и паштет по-китайски

Из-за изменения климата южные регионы Украины, в частности, Запорожская и Днепропетровская область страдают от нашествия саранчи.

Но не стоит относиться к вредителю только как к “египетской казни”. Вспомним, что на Востоке, в Африке и Латинской Америке его давно употребляют в пищу.

Говорят, правильно приготовленная саранча по вкусу как курица или копченая сельдь. А мука из сушеных насекомых имеет ореховый привкус.

Как приготовить саранчу: рецепты блюд — экзотические на первый взгляд, но вполне пригодные на любой кухне — в материале.

Как приготовить саранчу

Саранча довольно популярная еда в Китае, Таиланде и Северной Африке. А в Израиле ее даже считают кошерной — то есть такой, которую можно есть иудеям. Правда, там предпочитают определенный вид — пустынную саранчу.

Ученые поддерживают давнюю традицию, и, глядя вперед, предсказывают, что насекомые — еда будущего. Когда землян станет критически много, будут употреблять в пищу всяческих насекомых, ведь они — источник протеинов, клетчатки, полезных жиров и минералов.

Саранчу сушат, жарят и готовят из нее паштет. Есть множество традиционных рецептов, мы предлагаем китайские — по совету Gazeta.ua.

Как приготовить жареную саранчу по-китайски

Ингредиенты

450 г самих насекомых;

230 г арахисового масла (если нет арахисового — подсолнечного);

600 г воды;

соль и уксус по вкусу.

Способ приготовления саранчи

Сначала из саранчи удаляют ножки и крылья, затем кладут в глубокую сковороду с водой и солью и варят примерно 30 минут — пока не станет мягкой. Далее воду выпаривают, добавляют масло и жарят на слабом огне до хрустящей корочки. Завершающий штрих — добавить немного уксуса и соль.

Как приготовить паштет из саранчи

Из саранчи китайцы также готовят пикантный паштет.

Ингредиенты

450 г саранчи;

половина луковицы;

два зубчика чеснока;

230 г арахиса;

200 г подсолнечного или арахисового масла;

50 г сливочного масла;

соль, перец, другие приправы.

Способ приготовления паштета из саранчи

Ножки и крылья оставляют — все жарят вместе с луком и чесноком до хруста. Затем лишнее масло сливают, а ингредиенты толкут в ступке с орехами, солью и перцем. В финале добавляют масло и перемешивают. Готовый паштет ставят в холодильник на два часа, и потом намазывают на хлеб — так вкуснее всего.

Риски употребления насекомых в пищу

Хотя съедобных насекомых едят во многих странах, следует знать и о недостатках этих блюд. Прежде всего — аллергия. Люди, имеющие непереносимость ракообразных, например, креветок или крабов, могут так же реагировать и на насекомых.

Еще одна опасность — токсины, тяжелые металлы и пестициды. Насекомые могут обитать на полях, обработанных химией, поэтому накапливают свинец или мышьяк. Правда, риск этого не значителен, но он есть.

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