Як приготувати сарану: хрусткі смажені комахи та паштет по-китайськи

Фото Unsplash Через зміну клімату південні регіони України, зокрема Запорізька область та Дніпропетровщина потерпають від нашестя сарани. Та не варто ставитися до шкідника лише як до “єгипетської кари”. Згадаймо, що на Сході, в Африці та Латинській Америці його здавна вживають у їжу. Кажуть, правильно приготована сарана смакує як курятина чи копчений оселедець. А борошно з сушених комах має горіховий смак. Як приготувати сарану: рецепти страв — екзотичні, на перший погляд, але цілком придатні для вживання — у матеріалі. Як приготувати сарану Сарана — доволі популярна їжа в Китаї, Таїланді й Північній Африці. А в Ізраїлі її навіть вважають кошерною — тобто такою, яку дозволено їсти іудеям. Щоправда, там віддають перевагу певному виду — пустельній сарані. Вчені підтримують давню традицію, і дивлячись уперед, пророкують, що комахи — їжа майбутнього. Коли землян стане критично багато, їстимуть усіляких комах, адже вони — джерело протеїнів, клітковини, корисних жирів та мінералів.Сарану сушать, смажать і готують з неї паштет. Існують безліч традиційних рецептів, ми пропонуємо китайські — за порадою Gazeta.ua. Читати на тему Чим небезпечна сарана для людини: що робити після укусу Розповідаємо, чи небезпечні укуси сарани для людини та що з ними робити. Як приготувати смажену сарану по-китайськи Інгредієнти 450 г самих комах; 230 г арахісової олії (якщо немає арахісової — соняшникової); 600 г води; сіль та оцет на смак. Спосіб приготування сарани: Спочатку з сарани видаляють ніжки й крила, потім кладуть у глибоку сковороду з водою та сіллю й варять приблизно 30 хвилин — поки не стане м’якою. Далі воду випаровують, додають олію і смажать на слабкому вогні до хрусткої скоринки. Завершальний штрих — додати трохи оцту й сіль. Як приготувати паштет із сарани: рецепт Із сарани китайці також готують пікантний паштет. Інгредієнти 450 г сарани; половина цибулини; два зубчики часнику; 230 г арахісу; 200 г соняшникової чи арахісової олії; 50 г вершкового масла; сіль, перець, інші приправи. Спосіб приготування паштету з сарани: Ніжки й крила залишають — все смажать разом із цибулею та часником до хрускоту. Потім зайву олію зливають, а інгредієнти товчуть у ступці з горіхами, сіллю й перцем. У фіналі додають масло й перемішують. Готовий паштет ставлять у холодильник на дві години, і потім намазують на хліб — так найсмачніше. Ризики вживання комах у їжу Хоча їстівних комах їдять у багатьох країнах, варто знати й про недоліки цих страв. Найперше — алергія. Люди, які мають непереносимість до ракоподібних, наприклад, креветок чи крабів, можуть так само реагувати й на комах. Ще одна небезпека — токсини, важкі метали та пестициди. Комахи можуть мешкати на полях, оброблених хімією, тож накопичують свинець або миш’як. Щоправда, ризик цього не значний, але він є. А ще дізнайся, чому на Запоріжжі навала сарани — свіжі фото і відео очевидців. Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно! Теги: Їжа, Рецепти Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter