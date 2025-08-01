Кухарі контратакують! У Дніпрі готують сарану з часником

Фото Unsplash, Depositphotos Якщо не можемо розвʼязати проблему звичним шляхом — використовуємо її по максимуму! Схоже, це про українців, адже нещодавнє нашестя сарани на Півдні України стало поштовхом для розвитку нашої кухні. У Дніпрі сарану почали готувати та подавати по-українськи! Що за нова страва зʼявилася у меню та кому належить ідея — читай далі у матеріалі. Сарана з часником: нова страва ресторанів у Дніпрі Дніпровські кухарі вирішили скористатися нашестям сарани у свою користь. Адже відомо, що у деяких країнах Азії, де ця комаха є звичною, з неї готують смачні делікатеси! Тож Дмитро Горбачов розповів Суспільному, як в Україні відкривають нові гастрономічні смаки. Сарану упіймали у Запоріжжі — саме там зараз найбільше шириться ця комаха. Дмитро зізнається, що готує сарану у клярі вперше. — Перед приготуванням її треба заморозити, добре промити та очистити від крил та ніжок. Смажити у клярі варто на олії, розігрітій до 180 градусів протягом трьох хвилин.Подавати страву можна як закуску, так і основною стравою. На одну комаху — 25 г білка. На смак така страва нагадує чипси або насіння. Читати на тему Сарана її боїться: в Україні згадали про “зброю з полів” Який стародавній секрет порятунку врожаю без хімікатів згадали у мережі – читай в матеріалі Є й інша варіація приготування: обсмажити на сковорідці з часничком. Це робить смак більш знайомим саме українцям. Із сарани можна приготувати не лише основну страву. Раніше ми розповідали тобі, що можна приготувати з сарани — рецепти шукай в іншому матеріалі. Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно! Теги: Дніпро, Їжа Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter