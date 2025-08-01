Стиль життя Їжа та рецепти

Кухарі контратакують! У Дніпрі готують сарану з часником

Вікторія Мельник, журналістка сайту 01 Серпня 2025, 20:00
сарана з часником
Фото Unsplash, Depositphotos

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