Кухарі контратакують! У Дніпрі готують сарану з часником

Якщо не можемо розвʼязати проблему звичним шляхом — використовуємо її по максимуму! Схоже, це про українців, адже нещодавнє нашестя сарани на Півдні України стало поштовхом для розвитку нашої кухні.

У Дніпрі сарану почали готувати та подавати по-українськи! Що за нова страва зʼявилася у меню та кому належить ідея — читай далі у матеріалі.

Сарана з часником: нова страва ресторанів у Дніпрі

Дніпровські кухарі вирішили скористатися нашестям сарани у свою користь. Адже відомо, що у деяких країнах Азії, де ця комаха є звичною, з неї готують смачні делікатеси!

Тож Дмитро Горбачов розповів Суспільному, як в Україні відкривають нові гастрономічні смаки.

Сарану упіймали у Запоріжжі — саме там зараз найбільше шириться ця комаха. Дмитро зізнається, що готує сарану у клярі вперше.

— Перед приготуванням її треба заморозити, добре промити та очистити від крил та ніжок. Смажити у клярі варто на олії, розігрітій до 180 градусів протягом трьох хвилин.

Подавати страву можна як закуску, так і основною стравою. На одну комаху — 25 г білка.

На смак така страва нагадує чипси або насіння.

Є й інша варіація приготування: обсмажити на сковорідці з часничком. Це робить смак більш знайомим саме українцям.

Із сарани можна приготувати не лише основну страву. Раніше ми розповідали тобі, що можна приготувати з сарани — рецепти шукай в іншому матеріалі.

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