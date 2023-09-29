Ароматное, а главное — без косточек! Как приготовить варенье из винограда на зиму — пошагово

Если лакомиться виноградом хочется не только летом, есть несколько способов, как его приготовить на зиму. Одним из них является приготовление варенья из винограда без косточек. Для этого потребуется немного ингредиентов и времени. Читай рецепт в материале.
Виноград полезен для здоровья, поскольку содержит следующие витамины: В1, В2, В3, В5, В6, В9, К и Е. Кроме этого, он является антиоксидантом, источником некоторых жирных кислот Омега-3 и Омега-6. Благодаря таким веществам виноград положительно влияет на нервную и пищеварительную систему.
Если ты любишь готовить что-нибудь из винограда, мы поделимся рецептом варенья. Он подходит для сортов с косточками и без них. Варенье можно добавлять в выпечку, к завтракам и вкусным закускам.
Виноградное варенье очень ароматное, поэтому его любят взрослые и дети. Для приготовления можно не снимать шкурку с плодов, ведь в ней содержится пектин, полезный для здоровья.
Понадобится
Приготовление
Раньше мы рассказывали, как сделать домашнее вино из винограда.
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