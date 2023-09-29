Ароматное, а главное — без косточек! Как приготовить варенье из винограда на зиму — пошагово

Если лакомиться виноградом хочется не только летом, есть несколько способов, как его приготовить на зиму. Одним из них является приготовление варенья из винограда без косточек. Для этого потребуется немного ингредиентов и времени. Читай рецепт в материале.

Варенье из винограда без косточек — рецепт

Виноград полезен для здоровья, поскольку содержит следующие витамины: В1, В2, В3, В5, В6, В9, К и Е. Кроме этого, он является антиоксидантом, источником некоторых жирных кислот Омега-3 и Омега-6. Благодаря таким веществам виноград положительно влияет на нервную и пищеварительную систему.

Если ты любишь готовить что-нибудь из винограда, мы поделимся рецептом варенья. Он подходит для сортов с косточками и без них. Варенье можно добавлять в выпечку, к завтракам и вкусным закускам.

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Виноградное варенье очень ароматное, поэтому его любят взрослые и дети. Для приготовления можно не снимать шкурку с плодов, ведь в ней содержится пектин, полезный для здоровья.

Понадобится

Виноград любимого сорта (с косточками) — 1 кг

Сахар — 1 кг

Вода — стакан

Приготовление

Перебери, промой виноград. Испорченные ягоды не используй для приготовления варенья. Сними веточки. Если сорт винограда с косточками, можно снять кожицу, но это необязательно. Делай это в перчатках. Мякоть винограда пересыпь в кастрюлю, поставь на средний огонь и доведи до кипения. После пяти минут кипения массу перетри через сито, косточки останутся в ней. Если выбираешь для варки сорт без косточек, хорошо промытые и перебранные ягоды подготовь к варке. Сахар и воду смешай в сотейнике, нагрей до растворения. Объедини с мякотью винограда. Вари смесь на медленном огне 30-40 минут, помешивай лопаткой. Варенье должно стать очень густым. Готовое варенье разлей в стерилизованные банки. Плотно закрути крышкой, дай остыть. После этого варенье можно хранить в прохладном помещении.

Раньше мы рассказывали, как сделать домашнее вино из винограда.

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