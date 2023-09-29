Ароматне, а головне — без кісточок! Як приготувати варення з винограду на зиму — покроково

Якщо ласувати виноградом хочеться не тільки влітку, є кілька способів, як його заготувати. Одним з них є приготування варення з винограду без кісточок. Для цього знадобиться небагато інгредієнтів та часу. Читай рецепт у матеріалі.

Варення з винограду без кісточок — рецепт

Виноград корисний для здоров’я, бо містить такі вітаміни: В1, В2, В3, В5, В6, В9, К та Е. Крім цього він є антиоксидантом, джерелом деяких жирних кислот Омега-3 та Омега-6. Завдяки таким речовинам він позитивно впливає на нервову та травну систему.

Якщо ти любиш готувати щось із винограду, ми поділимося рецептом варення. Він підходить для сортів з кісточками та без них. Варення можна додавати у випічку, до сніданків та смачних закусок.

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Виноградне варення дуже ароматне, а тому його люблять дорослі та діти. Для приготування можна не знімати шкірку з плодів, адже в ній міститься пектин, корисний для здоров’я.

Знадобиться

Виноград улюбленого сорту (з кісточками) — 1 кг

Цукор — 1 кг

Вода — склянка

Приготування

Перебери, промий виноград. Зіпсовані ягоди не використовуй для приготування варення. Зніми гілочки. Якщо сорт винограду з кісточками, можна зняти шкірку, але це необов’язково. Роби це в рукавичках. М’якоть винограду пересип у каструлю, постав на середній вогонь та доведи до кипіння. Після п’яти хвилин кипіння масу перетри через сито, кісточки залишаться у ній. Якщо вибираєш для варення сорт без кісточок, достатньо промиті та перебрані ягоди підготуй до варіння. Цукор та воду змішай у сотейнику, нагрій до розчинення. Поєднай з м’якоттю винограду. Вари суміш на повільному вогні 30-40 хвилин, помішуй лопаткою. Варення має стати дуже густим. Готове варення розлий у стерилізовані банки. Щільно закрути кришкою, дай охолонути. Після цього варення можна зберігати у прохолодному приміщенні.

Раніше ми розповідали, як зробити домашнє вино з винограду.

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