Ягодное наслаждение! Как приготовить вареники с клубникой — простой рецепт

В сезон клубники нужно приготовить все разнообразие блюд, которое существует! Так ты максимально насладишься вкусом ягоды. А еще можно приготовить вареники с клубникой и заморозить какую-нибудь часть на зиму. Читай в материале, как приготовить вареники с клубникой — простой рецепт.

Вареники с клубникой: рецепт приготовления пошагово

Украинские вареники бывают не только с картофелем, творогом или вишнями. Вкусов множество! Наиболее летним и вкусным вариантом являются вареники с клубникой. Они сочные, сладкие и ароматные. Кстати, раньше мы рассказывали, чем полезна клубника.

Для вареников нужно выбирать твердую клубнику. Ведь слишком спелая может пустить много сока, что испортит тесто. Готовить такие вареники можно даже на пару, так тоже получается очень вкусно.

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Понадобится

Клубника — 300 г

300 г Мука — 400 г

400 г Кефир — 250 мл

250 мл Яйцо — 1 шт.

1 шт. Пищевая сода — 1 ч.л.

1 ч.л. Сахар или сахарная пудра — 100 г

Тесто на кефире делает вареники рыхлыми и нежными, но если кефира нет, его можно заменить кипятком.

Приготовление

Кефир подогрей в сотейнике или микроволновке. Добавь туда пищевую соду и размешай венчиком. Всыпь просеянную муку, добавь яйцо и соль. Замеси эластичное тесто. Оставь его на 30 минут под полотенцем. Раскатай тесто и вырезай кружочки стаканом. Клубнику промой, почисти от хвостиков, мелко нарежь и посыпь сахарной пудрой. Разложи начинку на кружочки и слепи вареники. Варить вареники с клубникой нужно 5-7 минут. Готово!

Подавай вареники с клубникой к столу вместе со сметаной или сливками.

Раньше мы рассказывали, как приготовить вареники с вишней — простой рецепт.

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