Ягодное наслаждение! Как приготовить вареники с клубникой — простой рецепт

В сезон клубники нужно приготовить все разнообразие блюд, которое существует! Так ты максимально насладишься вкусом ягоды. А еще можно приготовить вареники с клубникой и заморозить какую-нибудь часть на зиму. Читай в материале, как приготовить вареники с клубникой — простой рецепт.
Украинские вареники бывают не только с картофелем, творогом или вишнями. Вкусов множество! Наиболее летним и вкусным вариантом являются вареники с клубникой. Они сочные, сладкие и ароматные. Кстати, раньше мы рассказывали, чем полезна клубника.
Для вареников нужно выбирать твердую клубнику. Ведь слишком спелая может пустить много сока, что испортит тесто. Готовить такие вареники можно даже на пару, так тоже получается очень вкусно.
Понадобится
Фото: Pexels
Тесто на кефире делает вареники рыхлыми и нежными, но если кефира нет, его можно заменить кипятком.
Приготовление
Подавай вареники с клубникой к столу вместе со сметаной или сливками.
Раньше мы рассказывали, как приготовить вареники с вишней — простой рецепт.
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