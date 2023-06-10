Їжа та рецепти

Ягідна насолода! Як приготувати вареники з полуницею — простий рецепт

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 10 Червня 2023, 08:30
Вареники з полуницею: рецепт приготування покроково
Фото: Pexels

Більше новин
Ягідна насолода! Як приготувати вареники з полуницею — простий рецепт
Рятуєшся від тривожності солоденьким? Читай, чому це поганий антистрес і як злізти з цукрової голки
Сергій Болдов
Фігури для сучасних героїв! Історія скульптора, який створює шедеври в метро
Місячний календар вдалих днів на червень 2023 — детально
Час для важливих рішень! Місячний календар вдалих днів на червень 2023
Як правильно засмагати
Справа не одного дня! Як правильно засмагати та підготувати організм до сонячних ван
Дивитись більше

Матеріали по темі

Голубці: рецепт приготування від Лізи Глінської
Думаєш, чого б смачного з’їсти? Тримай рецепт соковитих голубців від Лізи Глінської
Котлета по-київськи: рецепт від Ектора Хіменеса Браво
Котлета по-київськи з незвичною начинкою! Рецепт від Ектора Хіменеса-Браво
Бузина
Квас з бузини: спосіб приготування в домашніх умовах та користь освіжаючого напою
Рецепт полуничного торта від кондитера Лізи Глінської
Ягідна смакота, що тане на язику — рецепт полуничного мусового торта від Лізи Глінської

Відео
Карта бойових дій в Україні

Самовільно залишають позиції? Так-так, це знову окупанти! Карта бойових дій в Україні 10 червня в режимі онлайн
0:05:00
Херсонська область
Змогла врятувати лише шістьох собак… Як вода забрала у жінки тих, кого вона любила
0:04:59
Як Україна допомагає постраждали з Херсонщини
Від Півдня до Заходу — об’єднані однією метою! Як уся Україна допомагає Херсонщині
0:05:43
Безкоштовна реабілітація військових у центрах Recovery
Відновлення на високому рівні! Безкоштовна реабілітація для військових у центрах Recovery
0:02:29
Миколаїв підтоплення
Рівень води перевищив історичний показник, є жертва! Яка ситуація в Миколаєві та області зараз
0:06:11
ситуація в Херсонщині 09.06.2023
Четвертий день після підриву Каховської ГЕС: яка ситуація та куди йде вода
Як вижити після ядерного вибуху: найголовніші поради
Як вижити під час ядерного вибуху? Найголовніше, що треба знати і що мати при собі
Карта бойових дій в Україні
Окупанти мають проблеми із забезпеченням та українською авіацією: карта бойових дій в Україні 9 червня в режимі онлайн
0:03:49
Трагедія Каховська ГЕС
Люди змушені рятуватись на саморобних плотах! Приголомшливі кадри з Херсону
0:04:19
Відбудова міста Тростянець
Стертий у пил Тростянець зараз повстає, як фенікс із попелу — репортаж
Більше відео
Як правильно засмагати
Читати далі
Справа не одного дня! Як правильно засмагати та підготувати організм до сонячних ван
Що робити, коли у вухо потрапила вода: як діяти дорослим та дітям
Читати далі
Може статися з кожним у водоймі чи навіть у ванній — що робити, коли у вухо потрапила вода

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь