Ягідна насолода! Як приготувати вареники з полуницею — простий рецепт

У сезон полуниці потрібно приготувати все різноманіття страв, яке існує! Так ти максимально насолодишся смаком ягоди. А ще можна приготувати вареники з полуницею та заморозити якусь частину на зиму. Читай у матеріалі, як приготувати вареники з полуницею — простий рецепт.

Вареники з полуницею: рецепт приготування покроково

Українські вареники бувають не тільки з картоплею, сиром чи вишнями. Смаків безліч! Найбільш літнім та смачним варіантом є вареники з полуницею. Вони соковиті, солодкі та ароматні. До речі, раніше ми розповідали, чим корисна полуниця.

Для вареників потрібно вибирати тверду полуницю. Адже занадто стигла може пустити багато соку, що зіпсує тісто. Готувати такі вареники можна навіть на пару, так виходить також дуже смачно.

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Знадобиться

Полуниця — 300 г

Борошно — 400 г

Кефір — 250 мл

Яйце — 1 шт.

Харчова сода — 1 ч.л.

Цукор чи цукрова пудра — 100 г

Тісто на кефірі робить вареники пухкими та ніжними, але якщо кефіру немає, його можна замінити на окріп.

Приготування

Кефір підігрій у сотейнику чи мікрохвильовці. Додай туди харчову соду та розмішай вінчиком. Висип просіяне борошно, додай яйце та сіль. Заміси еластичне тісто. Залиш його на 30 хвилин під рушником. Розкочуй тісто та вирізай кружальця склянкою. Полуницю помий, почисть від хвостиків, дрібно наріж та посип цукровою пудрою. Розклади начинку на кружальця та заліпи вареники. Варити вареники з полуницею потрібно 5-7 хвилин. Готово!

Подавай до столу вареники з полуницею разом зі сметаною чи вершками.

Раніше ми розповідали, як приготувати вареники з вишнею — простий рецепт.

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