Ягідна насолода! Як приготувати вареники з полуницею — простий рецепт

У сезон полуниці потрібно приготувати все різноманіття страв, яке існує! Так ти максимально насолодишся смаком ягоди. А ще можна приготувати вареники з полуницею та заморозити якусь частину на зиму. Читай у матеріалі, як приготувати вареники з полуницею — простий рецепт.
Українські вареники бувають не тільки з картоплею, сиром чи вишнями. Смаків безліч! Найбільш літнім та смачним варіантом є вареники з полуницею. Вони соковиті, солодкі та ароматні. До речі, раніше ми розповідали, чим корисна полуниця.
Для вареників потрібно вибирати тверду полуницю. Адже занадто стигла може пустити багато соку, що зіпсує тісто. Готувати такі вареники можна навіть на пару, так виходить також дуже смачно.
Знадобиться
Фото: Pexels
Тісто на кефірі робить вареники пухкими та ніжними, але якщо кефіру немає, його можна замінити на окріп.
Приготування
Подавай до столу вареники з полуницею разом зі сметаною чи вершками.
Раніше ми розповідали, як приготувати вареники з вишнею — простий рецепт.
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