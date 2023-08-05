Пьяная вишня у тебя дома! Простой рецепт вкусного вишняка

Летом мы занимаемся заготовкой не только консерваций и варенья, но и чего-то более крепкого. Когда созревают вишни, некоторые хозяев делают не только вкусный джем, но и сладкую и душистую наливку, которую часто называют вишняк.
Делается он достаточно просто, но требует времени. Эта наливка нравится многим, а из вишни можно делать десерты. Наверное, большинство пробовали торт Пьяная вишня или хотя бы слышали о нем. Ну, и кто-то еще и вспоминает под этим названием популярную наливку.
Чтобы рассказать рецепт вишняка, я обратилась к проверенному человеку — своему папе. Ведь он каждый год делает вишневую наливку, которая нравится гостям, и они просят дать немного с собой.
Ингредиенты для вишневой наливки на банку 3 л:
Затем вишневую наливку процедить и разлить по бутылкам или банкам, в зависимости от того, где будешь хранить напиток. Хранить вишняк следует в темном прохладном месте, например погребе.
Но не только из вишни можно делать вкусные домашние алкогольные напитки. Ранее мы рассказывали, как приготовить вино из клубники.
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