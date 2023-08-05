Пьяная вишня у тебя дома! Простой рецепт вкусного вишняка

Летом мы занимаемся заготовкой не только консерваций и варенья, но и чего-то более крепкого. Когда созревают вишни, некоторые хозяев делают не только вкусный джем, но и сладкую и душистую наливку, которую часто называют вишняк.

Делается он достаточно просто, но требует времени. Эта наливка нравится многим, а из вишни можно делать десерты. Наверное, большинство пробовали торт Пьяная вишня или хотя бы слышали о нем. Ну, и кто-то еще и вспоминает под этим названием популярную наливку.

Чтобы рассказать рецепт вишняка, я обратилась к проверенному человеку — своему папе. Ведь он каждый год делает вишневую наливку, которая нравится гостям, и они просят дать немного с собой.

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Как приготовить вишняк — рецепт

Ингредиенты для вишневой наливки на банку 3 л:

сахар — 0,5 кг;

вишня с косточками — 2 кг;

водка 40° — около 1,5 л (стоит учесть, что градус напитка снизится примерно вдвое. Поэтому, если ты хочешь более крепкий напиток — используй более крепкую водку).

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Приготовление вишневой наливки

В первую очередь нужно подготовить вишни. Убрать, чтобы не было плохих: гнилых или побитых. Хорошо вымыть и просушить. В трехлитровую банку насыпать первый слой вишни, примерно на два пальца в высоту. Затем засыпать сахаром, чтобы покрыть всю вишню. Затем снова слой ягод, снова засыпать сахаром, так по кругу. Залить вишни с сахаром водкой и закрыть банку капроновой крышкой (для удобства можно закрутить крышкой для консервации). Оставить банку на две недели, ежедневно помешивая наливку, чтобы растворился сахар. Вишняк будет готов, когда весь сахар в банке растворится. На это иногда может понадобиться чуть больше двух недель.

Затем вишневую наливку процедить и разлить по бутылкам или банкам, в зависимости от того, где будешь хранить напиток. Хранить вишняк следует в темном прохладном месте, например погребе.

Но не только из вишни можно делать вкусные домашние алкогольные напитки. Ранее мы рассказывали, как приготовить вино из клубники.

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