П’яна вишня у тебе вдома! Простий рецепт смачного вишняку

Улітку ми займаємося заготівлею не лише консервацій та варення, а й дечого міцнішого. Коли достигають вишні, деякі господарів роблять не лише смачний джем, а й п’янку, солодку та запашну наливку, яку часто називають вишняк.
Робиться він досить просто, але потребує часу. Ця наливка смакує багатьом, а з вишень можна робити десерти. Напевно, більшість куштувала торт П’яна вишня або хоча б чули про нього. Ну, і дехто ще й згадує за цією назвою популярну наливку.
Щоб розповісти рецепт вишняку, я звернулася до перевіреної людини — свого тата. Адже він щороку робить вишневу наливку, яка подобається гостям, й вони просять дати трохи з собою.
Інгредієнти для вишневої наливки на банку 3 л:
Потім вишневу наливку процідити та розлити по пляшках чи банках, залежно від того, де зберігатимеш напій. Зберігати вишняк варто у темному прохолодному місці, наприклад погребі.
Але не лише з вишні можна робити смачні домашні алкогольні напої. Раніше ми розповідали, як приготувати вино з полуниці.
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