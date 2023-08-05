П’яна вишня у тебе вдома! Простий рецепт смачного вишняку

Улітку ми займаємося заготівлею не лише консервацій та варення, а й дечого міцнішого. Коли достигають вишні, деякі господарів роблять не лише смачний джем, а й п’янку, солодку та запашну наливку, яку часто називають вишняк.

Робиться він досить просто, але потребує часу. Ця наливка смакує багатьом, а з вишень можна робити десерти. Напевно, більшість куштувала торт П’яна вишня або хоча б чули про нього. Ну, і дехто ще й згадує за цією назвою популярну наливку.

Щоб розповісти рецепт вишняку, я звернулася до перевіреної людини — свого тата. Адже він щороку робить вишневу наливку, яка подобається гостям, й вони просять дати трохи з собою.

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Як приготувати вишняк — рецепт

Інгредієнти для вишневої наливки на банку 3 л:

цукор — 0,5 кг;

вишня з кісточками — 2 кг;

горілка 40° — близько 1, 5 л (варто врахувати, що градус напою знизиться приблизно вдвічі. Тому, якщо ти хочеш міцніший напій — використовуй міцнішу горілку).

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Приготування вишневої наливки

Насамперед треба підготувати вишні. Перебрати, щоб не було поганих: гнилих чи побитих. Добре вимити та просушити. У трилітрову банку насипати перший шар вишні, приблизно на два пальці у висоту. Потім засипати цукром, щоб покрив усю вишню. Потім знову шар ягід, знову засипати цукром, так по колу. Залити вишні з цукром горілкою та закрити банку капроновою кришкою (для зручності можна закрутити кришкою для консервації). Залишити банку на два тижні, щоденно помішуючи наливку, щоб розчинився цукор. Вишняк буде готовий, коли увесь цукор в банці розчиниться. На це інколи може знадобитися трохи більше як два тижні.

Потім вишневу наливку процідити та розлити по пляшках чи банках, залежно від того, де зберігатимеш напій. Зберігати вишняк варто у темному прохолодному місці, наприклад погребі.

Але не лише з вишні можна робити смачні домашні алкогольні напої. Раніше ми розповідали, як приготувати вино з полуниці.

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