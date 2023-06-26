Крем, родом из Версаля: рецепт идеального заварного крема для твоих десертов

Для хорошего десерта мало испечь идеальный бисквит или сделать хорошее тесто. Еще одной важной составляющей десертов является крем, который пропитывает основу и делает сладости очень нежными, сливочными и мягкими.
Таких кремов немало, но одним из основных является заварной. Его рецепт родился в королевском Версале. Текстура и вкус были настолько идеальны, что с тех пор основная рецептура почти не изменилась, хотя, конечно, лучшие кондитеры мира все же нашли способ его усовершенствовать.
Заварной крем — основа для многих десертов. Среди них Наполеон, эклеры, профитроли. Но на самом деле его можно добавлять и в другие десерты, экспериментировать дома и наслаждаться вкусом.
Главное — придерживаться рецептуры и тогда заварной крем точно удастся. Рецептом крема поделилась победительница шоу МастерШеф Лиза Глинская.
Для загущения заварного крема в традиционном рецепте использовать кукурузный крахмал. Но современные повара все чаще делают его на основе муки. Лиза Глинская использует компромиссное сочетание: муку и кукурузный крахмал в пропорции 1:1.
Для приготовления классического крема, следуй инструкции всего в три шага:
Секрет идеального заварного крема — постоянное помешивание. Именно благодаря этому удастся добиться идеальной текстуры.
Лиза Глинская поделилась не только рецептом заварного крема. Она рассказала, как приготовить дома нежный Наполеон, который тает во рту.
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