Крем, родом из Версаля: рецепт идеального заварного крема для твоих десертов

Для хорошего десерта мало испечь идеальный бисквит или сделать хорошее тесто. Еще одной важной составляющей десертов является крем, который пропитывает основу и делает сладости очень нежными, сливочными и мягкими.

Таких кремов немало, но одним из основных является заварной. Его рецепт родился в королевском Версале. Текстура и вкус были настолько идеальны, что с тех пор основная рецептура почти не изменилась, хотя, конечно, лучшие кондитеры мира все же нашли способ его усовершенствовать.

Заварной крем — основа для многих десертов. Среди них Наполеон, эклеры, профитроли. Но на самом деле его можно добавлять и в другие десерты, экспериментировать дома и наслаждаться вкусом.

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Главное — придерживаться рецептуры и тогда заварной крем точно удастся. Рецептом крема поделилась победительница шоу МастерШеф Лиза Глинская.

Ингридиенты для заварного крема

Молоко — 1 л

Мука пшеничная — 40 г

Кукурузный крахмал — 40 г

Сахар — 200 г

Сливочное масло — 200 г

Стручок ванили — по вкусу

Яйцо — 250 г

Для загущения заварного крема в традиционном рецепте использовать кукурузный крахмал. Но современные повара все чаще делают его на основе муки. Лиза Глинская использует компромиссное сочетание: муку и кукурузный крахмал в пропорции 1:1.

Рецепт заварного крема

Для приготовления классического крема, следуй инструкции всего в три шага:

Вылей молоко в глубокую кастрюлю и прогрей до пара. Пока молоко греется, в отдельной емкости соедини яйца с сахаром, перемешай и добавь муку и крахмал. После этого снова перемешай до однородной консистенции.

Треть молока влей в смесь из яиц и муки, перемешай и добавь полученную жидкость к остальному молоку в кастрюле. На маленьком огне заваривай крем, постоянно помешивая его. Дай смеси прокипеть 30 секунд, после чего сними крем с огня.

Перелей крем в миску, добавь ваниль или ванильный сахар, холодные кубики сливочного масла и вымешай крем до однородной консистенции.

Секрет идеального заварного крема — постоянное помешивание. Именно благодаря этому удастся добиться идеальной текстуры.

Лиза Глинская поделилась не только рецептом заварного крема. Она рассказала, как приготовить дома нежный Наполеон, который тает во рту.

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