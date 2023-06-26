Їжа та рецепти

Крем, родом з Версалю: рецепт ідеального заварного крему для твоїх десертів

Вероніка Кононенко, редакторка сайту 26 Червня 2023, 17:30
заварний крем
Фото: Pexels

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