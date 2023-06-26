Крем, родом з Версалю: рецепт ідеального заварного крему для твоїх десертів

Для хорошого десерту замало спекти ідеальний бісквіт чи зробити гарне тісто. Ще однією важливою складовою десертів є крем, який просочує основу й робить солодощі надзвичайно ніжними, вершковими та м’якими.
Таких кремів є чимало, та одним з основних є заварний. Його рецепт народився у королівському Версалі. Текстура й смак були такими ідеальними, що відтоді основна рецептура майже не зазнала змін, хоч, звісно, найкращі кондитери світу все ж знайшли спосіб його довершити.
Заварний крем — основа для багатьох десертів. Серед них — Наполеон, еклери, профітролі тощо. Та насправді його можна додавати й до інших десертів, експериментувати вдома й насолоджуватися смаком.
Головне — дотримуватися рецептури й тоді заварний крем точно вдасться. Рецептом крему поділилася переможниця шоу МастерШеф Ліза Глінська.
Для загущення заварного крему в класичному рецепті використовують кукурудзяний крохмаль. Та сучасні кухарі все частіше роблять ого на основі борошна. Ліза Глінська використовує компромісне поєднання: борошно та кукурудзяний крохмаль у пропорції 1:1.
Для приготування класичного крему дотримуйся інструкції всього у три кроки:
Секрет ідеального заварного крему — постійне помішування. Саме завдяки цьому вдасться досягти ідеальної текстури.
Та Ліза Глінська поділилася не лише рецептом заварного крему. Вона розповіла, як приготувати вдома ніжний Наполеон, який тане на язиці.
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