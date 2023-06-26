Крем, родом з Версалю: рецепт ідеального заварного крему для твоїх десертів

Для хорошого десерту замало спекти ідеальний бісквіт чи зробити гарне тісто. Ще однією важливою складовою десертів є крем, який просочує основу й робить солодощі надзвичайно ніжними, вершковими та м’якими.

Таких кремів є чимало, та одним з основних є заварний. Його рецепт народився у королівському Версалі. Текстура й смак були такими ідеальними, що відтоді основна рецептура майже не зазнала змін, хоч, звісно, найкращі кондитери світу все ж знайшли спосіб його довершити.

Заварний крем — основа для багатьох десертів. Серед них — Наполеон, еклери, профітролі тощо. Та насправді його можна додавати й до інших десертів, експериментувати вдома й насолоджуватися смаком.

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Головне — дотримуватися рецептури й тоді заварний крем точно вдасться. Рецептом крему поділилася переможниця шоу МастерШеф Ліза Глінська.

Інгредієнти для заварного крему

Молоко — 1 л

Борошно пшеничне — 40 г

Кукурудзяний крохмаль — 40 г

Цукор — 200 г

Вершкове масло — 200 г

Стручок ванілі — на смак

Яйце — 250 г

Для загущення заварного крему в класичному рецепті використовують кукурудзяний крохмаль. Та сучасні кухарі все частіше роблять ого на основі борошна. Ліза Глінська використовує компромісне поєднання: борошно та кукурудзяний крохмаль у пропорції 1:1.

Рецепт заварного крему

Для приготування класичного крему дотримуйся інструкції всього у три кроки:

Вилий молоко у глибоку каструлю та прогрій до пари. Доки молоко гріється, в окремій місткості з’єднай яйця з цукром, перемішай та додай борошно і крохмаль. Після цього знову перемішай до однорідної консистенції. Третину молока влий до суміші з яєць і борошна, перемішай та додай отриману рідину до решти молока в каструлі. На маленькому вогні заварюй крем, постійно помішуючи його. Дай суміші прокипіти 30 секунд після чого зніми крем з вогню. Перелий крем в миску, додай ваніль або ванільний цукор, холодні кубики вершкового масла та вимішай крем до однорідної консистенції.

Секрет ідеального заварного крему — постійне помішування. Саме завдяки цьому вдасться досягти ідеальної текстури.

Та Ліза Глінська поділилася не лише рецептом заварного крему. Вона розповіла, як приготувати вдома ніжний Наполеон, який тане на язиці.

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