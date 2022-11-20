Здоровье и красота

А что, если лечение не поможет? Рассказываем про антибиотикорезистентность

Богдана Макалюк, редактор сайта 20 ноября 2022, 19:00
Антибіотикорезистентність: що це таке та чому виникає
Фото: Pexels

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