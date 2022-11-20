А что, если лечение не поможет? Рассказываем про антибиотикорезистентность

Мы привыкли принимать антибиотики почти при каждой простуде. Однако они не помогают ее вылечить, ведь это преимущественно вирусное заболевание, антибиотики борются с бактериями.

Раньше в Украине антибиотики могли купить все, но с 1 августа их должны продавать только по рецепту. Чрезмерное потребление антибиотиков приводит к антибиотикорезистентности. Об этом рассказали на платформе Бережи себе.

Что такое антибиотикорезистентность

Антибиотикорезистентность — стойкость бактерий к антибактериальным препаратам. Об этом предупреждал еще Александер Флеминг, который изобрел эти препараты.

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Сейчас учёные создают новые антибиотики, к которым бактерии не будут стойкими. На это уходят года. Если в мире вырастет уровень антибиотикорезистентности, нельзя будет провести ни одной операции. Они будут иметь высокие риски для жизни пациентов.

Что нужно знать об антибиотиках

Прежде всего, как уже отмечалось, антибиотики не лечат простуду. Если употреблять эти препараты без надобности, то впоследствии большинство антибиотиков не сможет справиться даже с пневмонией.

Также опасностью можно считать антибиотики, являющиеся частью быта. Это может быть антибактериальное мыло или моющее средство для посуды. Они не являются профилактикой заболеваний, но могут спровоцировать антибиотикорезистентность.

Большое беспокойство в антибактериальном мыле вызывает такой компонент как триклозан. По информации Администрации по контролю лекарств и пищевых продуктов США (FDA), триклозан может оказывать влияние на действие некоторых гормонов в организме человека. А также способствует развитию антибиотикорезистентности.

Нельзя употреблять антибиотики без назначения врача. Именно он может определить тип бактерии и какие препараты тебе подойдут.

Побочные эффекты антибиотиков

У каждого человека могут быть свои побочные эффекты от разных препаратов. Чаще всего от употребления антибиотиков у людей могут развиться расстройства пищеварения: диарея, вздутие, дискомфорт в животе и т.д.

Поэтому большинство людей считают, что вместе с антибиотиком нужно употреблять пробиотик. Педиатр Екатерина Попович подтверждает, что в результате приема антибиотиков может развиться диарея, но только у 30% пациентов. А после окончания курса антибиотиков, расстройство желудка пройдет.

Дело в том, что диарея развивается из-за угнетения полезной микрофлоры и разрастания условно патогенной. Например, грибка кандиды.

— Тогда нужно использовать противогрибковые препараты, но только если возникли такие осложнения.

Еще одна очень опасная причина диареи при употреблении антибиотиков — это клостридия.

Она влечет за собой очень опасное осложнение — псевдомембранозный колит, который может привести к смерти.

Если во время приема антибиотиков тебя беспокоит диарея, стоит, прежде всего, определить ее причину, — отмечает Екатерина.

Она считает, что от диарейного синдрома не спасут никакие пробиотики. Возможно, что диареи у человека даже не будет. А если расстройство желудка все же случилось, оно может пройти при условии достаточного питья. Если диарея длится долго, нужно искать причину и устранять ее.

Чтобы избежать каких-либо неприятностей и получить правильное лечение, нужно обращаться к специалисту. Не стоит заниматься самолечением и принимать антибиотики без надобности.

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