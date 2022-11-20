А що, як лікування не допоможе? Розповідаємо про антибіотикорезистентність

Ми звикли приймати антибіотики майже при кожній застуді. Проте вони не допомагають її вилікувати, адже це переважно вірусне захворювання, антибіотики борються з бактеріями.

Раніше в Україні антибіотики міг придбати будь-хто, але з 1 серпня їх мають продавати лише за рецептом. Надмірне споживання антибіотиків призводить до антибіотикорезистентності. Про це розповіли на платформі Бережи себе.

Що таке антибіотикорезистентність

Антибіотикорезистентність — стійкість бактерій до антибактеріальних препаратів. Про це попереджав ще Александер Флемінг, який винайшов ці препарати.

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Зараз вчені створюють нові антибіотики, до яких бактерії не будуть стійкими. На це потрібні роки. Якщо у світі розвинеться антибіотикорезистентність, не можна буде провести жодної операції. Вони матимуть високі ризики для життя пацієнтів.

Що треба знати про антибіотики

Насамперед як ми вже зазначали, антибіотики не лікують застуду. Якщо вживати ці препарати без потреби, то згодом більшість антибіотиків не зможуть впоратися навіть з пневмонією.

Також небезпекою можна вважати антибіотики, які є частиною побуту. Це може бути антибактеріальне мило чи мийний засіб для посуду. Вони не є профілактикою хвороб, але можуть спровокувати антибіотикорезистентність.

Найбільше занепокоєнь в антибактеріальному милі викликає такий компонент як триклозан. За інформацією Адміністрації з контролю ліків та харчових продуктів США (FDA), триклозан може впливати на дію деяких гормонів в організмі людини. А також сприяє розвитку антибіотикорезистентності.

Не можна вживати антибіотики без призначення лікаря. Саме він може визначити тип бактерії та які саме препарати тобі підійдуть.

Побічні ефекти антибіотиків

У кожної людини можуть бути свої побічні ефекти від різних препаратів. Найчастіше від вживання антибіотиків у людей можуть розвинутися розлади травлення: діарея, здуття живота, дискомфорт у животі тощо.

Через це більшість вважає, що разом з антибіотиком треба вживати пробіотик. Педіатриня Катерина Попович підтверджує: внаслідок прийому антибіотиків може розвинутися діарея, але лише у 30%. А після закінчення курсу антибіотиків розлади шлунка минуть.

Річ у тім, що діарея розвивається через пригнічення корисної мікрофлори й розростання умовно патогенної, наприклад, грибка кандиди.

— Тоді потрібно використовувати протигрибкові препарати, але тільки якщо виникло таке ускладнення.

Ще одна дуже небезпечна причина діареї при вживанні антибіотиків — це клостридія.

Вона спричиняє дуже небезпечне ускладнення — псевдомембранозний коліт, який може призвести до смерті.

Якщо під час прийому антибіотиків тебе турбує діарея, варто насамперед визначити її причину, — зауважує Катерина.

Вона вважає, що від діарейного синдрому не врятують жодні пробіотики. Можливо, що діарея в людини навіть не розвинеться. А якщо розлад шлунка все ж стався, він може минути за умови адекватного пиття. Якщо діарея триває довго, треба шукати причину й усувати її.

Щоб уникнути будь-яких неприємностей та отримати правильне лікування, треба звертатися до спеціаліста. Не варто займатися самолікуванням та вживати антибіотики без потреби.

У таку холодну погоду люди починають частіше хворіти, одним із симптомів різних захворювань може бути кашель. Раніше ми розповідали про симптоми та лікування бронхіту.

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