Здоров'я та краса

А що, як лікування не допоможе? Розповідаємо про антибіотикорезистентність

Богдана Макалюк, редакторка сайту 20 Листопада 2022, 19:00
Антибіотикорезистентність: що це таке та чому виникає
Фото: Pexels

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