Не только неожиданная сильная боль: что нужно знать об аппендиците и его симптомах

Аппендицит — несомненно, болезнь, которую нужно лечить вовремя, ведь это может привести к плохим последствиям. Это состояние характеризуется сильной болью в животе, именно поэтому, когда мы чувствуем необычную внезапную сильную боль, то вспоминаем, с какой стороны аппендицит.
Не стоит игнорировать аппендицит, первые симптомы могут показаться незначительными, но чем скорее ты обратишься за помощью к врачу, тем лучше будет проходить процесс лечения. Читай в материале о симптомах аппендицита, причинах появления и лечения.
Аппендицит — это воспаление аппендикса, рудиментарного отростка слепой кишки. По размерам он относительно невелик: длина может достигать 2-13 см, а диаметр — 3-4 см. Мы преимущественно слышим об остром аппендиците, когда человеку становится плохо и его оперируют, но бывает еще хронический аппендицит.
Различные факторы приводят к тому, что аппендикс закупоривается. Это приводит к его воспалению, поэтому человеку приходится удалять его путём оперативного вмешательства.
Закупоривается аппендикс из-за накопления в отростке каловых камней и посторонних предметов, влияет также перегиб органа под влиянием различных факторов, таких как рубцы и спайки. Очень редко воспаления аппендикса могут вызвать гельминты или новообразование на тканях отростка. Или это может произойти из-за различных инфекций — бактериальных, паразитарных.
Всем известно, что основным симптомом аппендицита является острая боль внизу живота с правой стороны, но следует учитывать и другие:
Часто указывается, что боль при аппендиците ощущается в правой нижней части живота. Но она может быть на других участках, ведь все зависит от расположения аппендикса. Но независимо от этого, следует помнить, что боль резкая и неожиданная, увеличивается во время движения или кашля.
Когда появляются первые признаки аппендицита, невозможно четко определить локализацию боли. Человек чувствует боль по всему животу и только спустя некоторое время он может локализоваться в одной части. Если слепая кишка расположена довольно низко, начало приступа характеризуется ноющей или колючей болью над лобковой областью.
Когда аппендикс расположен позади слепой кишки, боль ощущается в пояснице, подвздошной области (размещается между нижними ребрами и костями таза) и внизу живота справа.
Когда аппендикс расположен позади слепой кишки, боль ощущается в пояснице, подвздошной области (размещается между нижними ребрами и костями таза) и внизу живота справа.
Если аппендикс находится за брюшиной, боль человек может почувствовать в пояснице, однако она может отдавать и в области половых органов, и в бедре. В этом случае верхняя часть отростка может находиться достаточно близко от мочевого пузыря, правой почки или придатков у женщин. И когда такое происходит воспаление аппендикса могут спутать с проблемами с почками или заболеванием придатков матки.
Фото: Pexels
Симптомы аппендицита у детей схожи с симптомами других заболеваний, поэтому у ребенка с предварительным диагнозом “аппендицит” может развиваться совсем другая болезнь. Современные методы ультразвуковой диагностики значительно облегчают решение этих проблем.
Основные симптомы аппендицита у детей:
Чтобы диагностировать аппендицит, нужно:
Острый аппендицит лечится только оперативным вмешательством, то есть, нужно удалить аппендикс. Провести аппендэктомию (удаление аппендикса) можно двумя основными способами: лапаротомно и лапароскопически.
В некоторых случаях аппендикс может не удаляться. Если есть скопление жидкости в червеобразном отростке слепой кишки, не имеющее признаков гнойного воспаления и прорыва (разрыва), тогда пациенту рекомендуется медикаментозная терапия.
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