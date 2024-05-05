Не только неожиданная сильная боль: что нужно знать об аппендиците и его симптомах

Аппендицит — несомненно, болезнь, которую нужно лечить вовремя, ведь это может привести к плохим последствиям. Это состояние характеризуется сильной болью в животе, именно поэтому, когда мы чувствуем необычную внезапную сильную боль, то вспоминаем, с какой стороны аппендицит.

Не стоит игнорировать аппендицит, первые симптомы могут показаться незначительными, но чем скорее ты обратишься за помощью к врачу, тем лучше будет проходить процесс лечения. Читай в материале о симптомах аппендицита, причинах появления и лечения.

Что такое аппендицит

Аппендицит — это воспаление аппендикса, рудиментарного отростка слепой кишки. По размерам он относительно невелик: длина может достигать 2-13 см, а диаметр — 3-4 см. Мы преимущественно слышим об остром аппендиците, когда человеку становится плохо и его оперируют, но бывает еще хронический аппендицит.

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Причины появления аппендицита

Различные факторы приводят к тому, что аппендикс закупоривается. Это приводит к его воспалению, поэтому человеку приходится удалять его путём оперативного вмешательства.

Закупоривается аппендикс из-за накопления в отростке каловых камней и посторонних предметов, влияет также перегиб органа под влиянием различных факторов, таких как рубцы и спайки. Очень редко воспаления аппендикса могут вызвать гельминты или новообразование на тканях отростка. Или это может произойти из-за различных инфекций — бактериальных, паразитарных.

Симптомы аппендицита

Всем известно, что основным симптомом аппендицита является острая боль внизу живота с правой стороны, но следует учитывать и другие:

тошнота, сопровождающаяся рвотой;

резко повысилась температура тела;

пульс 90-100 сокращений в одну минуту;

ригидность мышц живота;

боли в верхней части живота или в районе пупка;

запор или диарея.

Что нужно знать об аппендиците

Часто указывается, что боль при аппендиците ощущается в правой нижней части живота. Но она может быть на других участках, ведь все зависит от расположения аппендикса. Но независимо от этого, следует помнить, что боль резкая и неожиданная, увеличивается во время движения или кашля.

Когда появляются первые признаки аппендицита, невозможно четко определить локализацию боли. Человек чувствует боль по всему животу и только спустя некоторое время он может локализоваться в одной части. Если слепая кишка расположена довольно низко, начало приступа характеризуется ноющей или колючей болью над лобковой областью.

Когда аппендикс расположен позади слепой кишки, боль ощущается в пояснице, подвздошной области (размещается между нижними ребрами и костями таза) и внизу живота справа.

Если аппендикс находится за брюшиной, боль человек может почувствовать в пояснице, однако она может отдавать и в области половых органов, и в бедре. В этом случае верхняя часть отростка может находиться достаточно близко от мочевого пузыря, правой почки или придатков у женщин. И когда такое происходит воспаление аппендикса могут спутать с проблемами с почками или заболеванием придатков матки.

Симптомы аппендицита у детей

Симптомы аппендицита у детей схожи с симптомами других заболеваний, поэтому у ребенка с предварительным диагнозом “аппендицит” может развиваться совсем другая болезнь. Современные методы ультразвуковой диагностики значительно облегчают решение этих проблем.

Основные симптомы аппендицита у детей:

боль вокруг пупка или под ложечкой, которая после локализуется с правой стороны в подвздошной области. У маленьких детей, которые не могут указать на место локализации боли, первыми признаками следует расценивать дискомфорт, плач, отсутствие аппетита, нарушение сна;

рвота;

повышенная температура тела;

обильный белый налет на языке;

диарея у маленьких детей и запор у больших, иногда могут возникать проблемы с мочеиспусканием, если аппендикс расположен вблизи мочевых органов.

Диагностика и лечение аппендицита

Чтобы диагностировать аппендицит, нужно:

провести пальпацию живота;

сдать анализы крови (при воспалении аппендикса повышается уровень C-реактивного белка и лейкоцитов в крови);

провести лабораторное исследование мочи;

сделать рентген и УЗИ брюшной полости;

сделать компьютерную томографию.

Острый аппендицит лечится только оперативным вмешательством, то есть, нужно удалить аппендикс. Провести аппендэктомию (удаление аппендикса) можно двумя основными способами: лапаротомно и лапароскопически.

Лапаротомная (классическая) аппендэктомия — традиционный способ операции, во время которого через разрез размером 8-10 см в правой подвздошной области производят удаление воспаленного аппендикса. У человека остается рубец и он некоторое время должен провести в больнице.

Лапароскопическая (малоинвазивная) аппендэктомия — современный способ операции, во время которой в брюшной стенке делаются маленькие проколы, и через них в брюшную полость вводятся специальное видеооборудование и тонкие инструменты, которыми удаляют аппендикс. Этот вид операции менее травматичен, практически не оставляет рубцов и уменьшает риск развития спаек и осложнений со стороны операционной раны. Период восстановления организма происходит в несколько раз быстрее.

В некоторых случаях аппендикс может не удаляться. Если есть скопление жидкости в червеобразном отростке слепой кишки, не имеющее признаков гнойного воспаления и прорыва (разрыва), тогда пациенту рекомендуется медикаментозная терапия.

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