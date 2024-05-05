Не лише несподіваний сильний біль: що треба знати про апендицит та його симптоми

Апендицит — безсумнівно, хвороба, яку треба лікувати вчасно, адже це може призвести до поганих наслідків. Цей стан характеризується сильним болем в животі, саме тому, коли ми відчуваємо незвичний раптовий сильний біль, то згадуємо, з якої сторони апендицит.
Не варто ігнорувати апендицит, перші симптоми можуть здатися незначними, але чим швидше ти звернешся по допомогу до лікаря, тим краще проходитиме процес лікування. Читай у матеріалі про симптоми апендициту, причини появи та лікування.
Апендицит — це запалення апендикса, рудиментарного відростка сліпої кишки. За розмірами він відносно невеликий: довжина може сягати 2-13 см, а діаметр — 3-4 см. Ми переважно чуємо про гострий апендицит, коли людині стає погано і її оперують, але буває ще хронічний апендицит.
Різні фактори призводять до того, що апендикс закупорюється. Це призводить до його запалення, тому людині доводиться видаляти його шляхом оперативного втручання.
Закупорюється апендикс через накопичення у відростку калових каменів і сторонніх предметів, впливає також перегин органу під впливом різних факторів, таких, як рубці і спайки. Дуже рідко запалення апендикса можуть викликати гельмінти або новоутворення на тканинах відростка. Або ж це може статися через різні інфекції — бактеріальні, паразитарні.
Усім відомо, що основним симптомом апендициту є гострий біль внизу живота з правої сторони, але варто враховувати й інші:
Часто вказується, що біль при апендициті відчувається у правій нижній частині живота. Але він може бути в інших ділянках, адже усе залежить від розташування апендикса. Але незалежно від цього, варто пам’ятати, що біль, різкий та несподіваний, збільшується під час руху чи кашлю.
Коли з’являються перші ознаки апендициту, неможливо чітко визначити локалізацію болю. Людина відчуває біль по всьому животу, і лише через деякий час він може локалізуватися в одній частині. Якщо сліпа кишка розташована досить низько, початок нападу характеризується ниючим або колючим болем над лобковою областю.
Коли апендикс розташований позаду сліпої кишки, біль відчувається в попереку, клубовій області (розташовується між нижніми ребрами і кістками таза) і внизу живота справа.
Коли апендикс розташований позаду сліпої кишки, біль відчувається в попереку, клубовій області (розташовується між нижніми ребрами і кістками таза) і внизу живота справа.
Якщо апендикс розташований за очеревиною, то біль людина може відчути у попереку, однак він може віддавати і в області статевих органів, і в стегні. У цьому випадку верхня частина відростка може перебувати досить близько від сечового міхура, правої нирки або придатків у жінок. І коли таке відбувається, запалення апендикса можуть сплутати з проблеми з нирками або захворюванням придатків матки.
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Симптоми апендициту у дітей схожі з симптомами інших захворювань, тому у дитини з попереднім діагнозом “апендицит” може розвиватися зовсім інша хвороба. Сучасні методи ультразвукової діагностики значно полегшують розв’язання цих проблем.
Основні симптоми апендициту у дітей:
Щоб діагностувати апендицит, треба:
Гострий апендицит лікується лише оперативним втручанням, тобто треба видалити апендикс. Провести апендектомію (видалення апендикса) можна двома основними способами: лапаротомно та лапароскопічно.
У деяких випадках апендикс можуть не видаляти. Якщо є скупчення рідини в червоподібному відростку сліпої кишки, яке не має ознак гнійного запалення і прориву (розриву), тоді пацієнту рекомендується медикаментозна терапія.
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