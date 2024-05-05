Не лише несподіваний сильний біль: що треба знати про апендицит та його симптоми

Апендицит — безсумнівно, хвороба, яку треба лікувати вчасно, адже це може призвести до поганих наслідків. Цей стан характеризується сильним болем в животі, саме тому, коли ми відчуваємо незвичний раптовий сильний біль, то згадуємо, з якої сторони апендицит.

Не варто ігнорувати апендицит, перші симптоми можуть здатися незначними, але чим швидше ти звернешся по допомогу до лікаря, тим краще проходитиме процес лікування. Читай у матеріалі про симптоми апендициту, причини появи та лікування.

Що таке апендицит

Апендицит — це запалення апендикса, рудиментарного відростка сліпої кишки. За розмірами він відносно невеликий: довжина може сягати 2-13 см, а діаметр — 3-4 см. Ми переважно чуємо про гострий апендицит, коли людині стає погано і її оперують, але буває ще хронічний апендицит.

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Причини появи апендициту

Різні фактори призводять до того, що апендикс закупорюється. Це призводить до його запалення, тому людині доводиться видаляти його шляхом оперативного втручання.

Закупорюється апендикс через накопичення у відростку калових каменів і сторонніх предметів, впливає також перегин органу під впливом різних факторів, таких, як рубці і спайки. Дуже рідко запалення апендикса можуть викликати гельмінти або новоутворення на тканинах відростка. Або ж це може статися через різні інфекції — бактеріальні, паразитарні.

Симптоми апендициту

Усім відомо, що основним симптомом апендициту є гострий біль внизу живота з правої сторони, але варто враховувати й інші:

нудота, яка супроводжується блювотою;

різко підвищилася температура тіла;

пульс 90-100 скорочень за одну хвилину;

ригідність м’язів живота;

біль у верхній частині живота або в районі пупка;

закреп чи діарея.

Що треба знати про апендицит

Часто вказується, що біль при апендициті відчувається у правій нижній частині живота. Але він може бути в інших ділянках, адже усе залежить від розташування апендикса. Але незалежно від цього, варто пам’ятати, що біль, різкий та несподіваний, збільшується під час руху чи кашлю.

Коли з’являються перші ознаки апендициту, неможливо чітко визначити локалізацію болю. Людина відчуває біль по всьому животу, і лише через деякий час він може локалізуватися в одній частині. Якщо сліпа кишка розташована досить низько, початок нападу характеризується ниючим або колючим болем над лобковою областю.

Коли апендикс розташований позаду сліпої кишки, біль відчувається в попереку, клубовій області (розташовується між нижніми ребрами і кістками таза) і внизу живота справа.

Якщо апендикс розташований за очеревиною, то біль людина може відчути у попереку, однак він може віддавати і в області статевих органів, і в стегні. У цьому випадку верхня частина відростка може перебувати досить близько від сечового міхура, правої нирки або придатків у жінок. І коли таке відбувається, запалення апендикса можуть сплутати з проблеми з нирками або захворюванням придатків матки.

Симптоми апендициту в дітей

Симптоми апендициту у дітей схожі з симптомами інших захворювань, тому у дитини з попереднім діагнозом “апендицит” може розвиватися зовсім інша хвороба. Сучасні методи ультразвукової діагностики значно полегшують розв’язання цих проблем.

Основні симптоми апендициту у дітей:

біль навколо пупка або під ложечкою, яка після локалізується з правого боку в клубовій області. У маленьких дітей, які не можуть вказати на місце локалізації болю, першими ознаками слід розцінювати дискомфорт, плач, відсутність апетиту, порушення сну;

блювота;

підвищена температура тіла;

рясний білий наліт на язиці;

діарея у маленьких дітей і запор у великих, інколи можуть бути проблеми з сечовипусканням, якщо апендикс розташований поблизу від сечових органів.

Діагностика та лікування апендициту

Щоб діагностувати апендицит, треба:

провести пальпацію живота;

здати аналізи крові (при запаленні апендикса підвищується рівень C-реактивного білка і лейкоцитів у крові);

провести лабораторне дослідження сечі;

зробити рентген і УЗД черевної порожнини;

зробити комп’ютерну томографію.

Гострий апендицит лікується лише оперативним втручанням, тобто треба видалити апендикс. Провести апендектомію (видалення апендикса) можна двома основними способами: лапаротомно та лапароскопічно.

Лапаротомна (класична) апендектомія — традиційний спосіб операції, під час якого через розріз розміром 8-10 см у правій клубовій області проводять видалення запаленого апендикса. У людини залишається рубець і вона певний час має провести в лікарні.

Лапароскопічна (малоінвазивна) апендектомія — сучасний спосіб операції, під час якої в черевній стінці робляться маленькі проколи, через які в черевну порожнину вводяться спеціальне відеообладнання й тонкі інструменти, якими видаляють апендикс. Цей вид операції менш травматичний, практично не залишає рубців та зменшує ризик розвитку спайок і ускладнень з боку операційної рани. Період відновлення організму відбувається у кілька разів швидше.

У деяких випадках апендикс можуть не видаляти. Якщо є скупчення рідини в червоподібному відростку сліпої кишки, яке не має ознак гнійного запалення і прориву (розриву), тоді пацієнту рекомендується медикаментозна терапія.

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