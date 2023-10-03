Кажется, похожие заболевания, но это не так! В чем разница между артритом и артрозом

Артрит и артроз — два медицинских термина, которые часто используются как синонимы, но на самом деле они указывают на различные заболевания, влияющие на суставы.

Хотя оба заболевания могут приводить к боли и ограничению подвижности, их причины, процесс развития и методы лечения существенно отличаются.

И, собственно, о разнице между артритом и артрозом предлагаем тебе узнать сегодня. Подробнее об этом рассказали в Центре общественного здоровья.

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Что такое артрит и артроз

Артрит — воспалительное заболевание суставов различного происхождения. Оно может быть вызвано инфекцией, снижением иммунитета, травмой, аллергией, генетической предрасположенностью.

Артроз — заболевание суставов, в результате которого происходит серьезное уплотнение суставного хряща, снижается количество жидкости в суставе, образуются солевые наросты, причиняющие боль, треск, скрежет в суставе при движении.

Артрит и артроз: в чем разница

Несмотря на то, что эти заболевания имеют похожие по звучанию названия — не означает, что они похожи между собой. Поэтому давайте поговорим о разнице между этими двумя понятиями.

Возраст

Пациенты, болеющие артритом — чаще всего молодежь в возрасте 25-40 лет. Но и среди старшего поколения в возрасте 50-60 лет такие случаи не являются редкостью.

Относительно артроза — это болезнь пожилых людей, то есть тех, кому больше 60-65 лет. Она появляется из-за износа хрящевой ткани.

Причины возникновения

Артрит может появиться из-за инфекции, проблем с метаболизмом и отложением солей в суставах. В свою очередь, артроз возникает в результате большой нагрузки на суставы и врожденных дефектов.

Категории риска

Для артрита: дети в возрасте 7-14 лет, женщины старше 60 лет, лица с инфекционными или аутоиммунными заболеваниями, например, с псориазом.

Для артроза: пожилые люди, спортсмены, рабочие, которые регулярно поднимают тяжелые предметы, и люди с ожирением.

Симптомы

В случае артрита:

ограниченная подвижность утром после сна, которая исчезает в течение часа после пробуждения;

интенсивная боль в суставах, даже в состоянии покоя;

суставы могут отекать, становиться “горячими” при прикосновении;

температура тела может подниматься до 38-39°C.

Также возможны конъюнктивит, слабость и лихорадка.

Артроз можно определить по следующим симптомам:

хруст в суставах;

временная острая боль, которая возникает только во время движения или при нагрузке на суставы;

ограничение подвижности пораженного сустава.

Также с развитием болезни у человека усиливается боль от длительного стояния или подъема по лестнице.

Области поражения

Для артрита: суставы, кости, внутренние органы. Для артроза: суставы, хрящи, промежуток между костями.

Потенциальные последствия

Наивно недооценивать болезнь, поскольку ее прогрессирование может привести к инвалидности.

Поэтому своевременное посещение врача и проведение диагностики помогут установить верный диагноз, назначить эффективное лечение и сохранить функциональность суставов и комфортную жизнь.

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