Кажется, похожие заболевания, но это не так! В чем разница между артритом и артрозом

Артрит и артроз — два медицинских термина, которые часто используются как синонимы, но на самом деле они указывают на различные заболевания, влияющие на суставы.
Хотя оба заболевания могут приводить к боли и ограничению подвижности, их причины, процесс развития и методы лечения существенно отличаются.
И, собственно, о разнице между артритом и артрозом предлагаем тебе узнать сегодня. Подробнее об этом рассказали в Центре общественного здоровья.
Артрит — воспалительное заболевание суставов различного происхождения. Оно может быть вызвано инфекцией, снижением иммунитета, травмой, аллергией, генетической предрасположенностью.
Артроз — заболевание суставов, в результате которого происходит серьезное уплотнение суставного хряща, снижается количество жидкости в суставе, образуются солевые наросты, причиняющие боль, треск, скрежет в суставе при движении.
Несмотря на то, что эти заболевания имеют похожие по звучанию названия — не означает, что они похожи между собой. Поэтому давайте поговорим о разнице между этими двумя понятиями.
Пациенты, болеющие артритом — чаще всего молодежь в возрасте 25-40 лет. Но и среди старшего поколения в возрасте 50-60 лет такие случаи не являются редкостью.
Относительно артроза — это болезнь пожилых людей, то есть тех, кому больше 60-65 лет. Она появляется из-за износа хрящевой ткани.
Артрит может появиться из-за инфекции, проблем с метаболизмом и отложением солей в суставах. В свою очередь, артроз возникает в результате большой нагрузки на суставы и врожденных дефектов.
Артрит может появиться из-за инфекции, проблем с метаболизмом и отложением солей в суставах. В свою очередь, артроз возникает в результате большой нагрузки на суставы и врожденных дефектов.
Для артрита: дети в возрасте 7-14 лет, женщины старше 60 лет, лица с инфекционными или аутоиммунными заболеваниями, например, с псориазом.
Для артроза: пожилые люди, спортсмены, рабочие, которые регулярно поднимают тяжелые предметы, и люди с ожирением.
В случае артрита:
Также возможны конъюнктивит, слабость и лихорадка.
Также возможны конъюнктивит, слабость и лихорадка.
Артроз можно определить по следующим симптомам:
Также с развитием болезни у человека усиливается боль от длительного стояния или подъема по лестнице.
Также с развитием болезни у человека усиливается боль от длительного стояния или подъема по лестнице.
Для артрита: суставы, кости, внутренние органы. Для артроза: суставы, хрящи, промежуток между костями.
Наивно недооценивать болезнь, поскольку ее прогрессирование может привести к инвалидности.
Поэтому своевременное посещение врача и проведение диагностики помогут установить верный диагноз, назначить эффективное лечение и сохранить функциональность суставов и комфортную жизнь.
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