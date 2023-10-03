Здоров'я та краса

Здається, схожі захворювання, але це не так! У чому різниця між артритом та артрозом

Діана Просяник, редакторка сайту 03 Жовтня 2023, 11:00
артрит і артроз
Фото: Unsplash

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