Здається, схожі захворювання, але це не так! У чому різниця між артритом та артрозом

Артрит та артроз — два медичні терміни, які часто використовуються як синоніми, але насправді вони вказують на різні захворювання, що впливають на суглоби.

Хоча обидва захворювання можуть призводити до болю та обмеження рухомості, їхні причини, процес розвитку та методи лікування суттєво відрізняються. І, власне, про різницю між артритом і артрозом пропонуємо тобі дізнатися сьогодні. Детальніше про це розповіли у Центрі громадського здоров’я.

Що таке артрит і артроз

Артрит — запальне захворювання суглобів різного походження. Воно може бути спричинене інфекцією, зниженням імунітету, травмою, алергією, генетичною схильністю.

Зараз також дивляться

Артроз — захворювання суглобів, внаслідок якого відбувається серйозне ущільнення суглобового хряща, знижується кількість рідини в суглобі, утворюються сольові нарости, які заподіюють біль, тріск, скрегіт у суглобі під час руху.

Артрит і артроз: у чому різниця

Попри те, що ці захворювання мають схожі за звучанням назви, це не означає, що вони подібні між собою. Тож поговорімо про різницю між цими двома поняттями.

Вік

Пацієнти, що мають артрит — найчастіше молодь віком 25-40 років. Але й серед старшого покоління віком 50-60 років такі випадки не є рідкістю.

Щодо артрозу — це хвороба літніх людей, тобто тих, кому більше ніж 60-65 років. Вона з’являється через зношення хрящової тканини.

Причини виникнення

Артрит може з’явитися через інфекції, проблеми з метаболізмом та відкладенням солей у суглобах. Своєю чергою артроз виникає внаслідок великого навантаження на суглоби та вроджених дефектів.

Категорії ризику

Для артриту: діти віком 7-14 років, жінки старше 60 років, особи з інфекційними або аутоімунними захворюваннями, приміром, з псоріазом.

Для артрозу: люди похилого віку, спортсмени, робітники, які регулярно підіймають важкі предмети, та люди з ожирінням.

Симптоми

У випадку артриту:

обмежена рухливість вранці після сну, яка зникає протягом години після пробудження;

інтенсивний біль у суглобах, навіть у стані спокою;

суглоби можуть набрякати, ставати “гарячими” при доторканні;

температура тіла може підійматися до 38-39°C.

Також можливі кон’юнктивіт, слабкість та лихоманка.

Артроз же можна визначити за такими симптомами:

хрускіт у суглобах;

тимчасовий гострий біль, який виникає лише під час руху чи при навантаженні на суглоби;

обмеження рухливості ураженого суглоба;

Також із розвитком хвороби у людини посилюється біль від тривалого стояння чи підіймання сходами.

Області ураження

Для артриту: суглоби, кістки, внутрішні органи. Для артрозу: суглоби, хрящі, проміжок між кістками.

Потенційні наслідки

Наївно недооцінювати хворобу, оскільки її прогресування може призвести до інвалідності.

Тож своєчасне відвідування лікаря та проведення діагностики допоможуть встановити правильний діагноз, призначити ефективне лікування та зберегти функціональність суглобів та комфортне життя.

Раніше ми розповідали що таке аритмія, про її види, причини та симптоми.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.