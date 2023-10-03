Здається, схожі захворювання, але це не так! У чому різниця між артритом та артрозом

Артрит та артроз — два медичні терміни, які часто використовуються як синоніми, але насправді вони вказують на різні захворювання, що впливають на суглоби.
Хоча обидва захворювання можуть призводити до болю та обмеження рухомості, їхні причини, процес розвитку та методи лікування суттєво відрізняються. І, власне, про різницю між артритом і артрозом пропонуємо тобі дізнатися сьогодні. Детальніше про це розповіли у Центрі громадського здоров’я.
Артрит — запальне захворювання суглобів різного походження. Воно може бути спричинене інфекцією, зниженням імунітету, травмою, алергією, генетичною схильністю.
Артроз — захворювання суглобів, внаслідок якого відбувається серйозне ущільнення суглобового хряща, знижується кількість рідини в суглобі, утворюються сольові нарости, які заподіюють біль, тріск, скрегіт у суглобі під час руху.
Попри те, що ці захворювання мають схожі за звучанням назви, це не означає, що вони подібні між собою. Тож поговорімо про різницю між цими двома поняттями.
Пацієнти, що мають артрит — найчастіше молодь віком 25-40 років. Але й серед старшого покоління віком 50-60 років такі випадки не є рідкістю.
Щодо артрозу — це хвороба літніх людей, тобто тих, кому більше ніж 60-65 років. Вона з’являється через зношення хрящової тканини.
Артрит може з’явитися через інфекції, проблеми з метаболізмом та відкладенням солей у суглобах. Своєю чергою артроз виникає внаслідок великого навантаження на суглоби та вроджених дефектів.
Артрит може з’явитися через інфекції, проблеми з метаболізмом та відкладенням солей у суглобах. Своєю чергою артроз виникає внаслідок великого навантаження на суглоби та вроджених дефектів.
Для артриту: діти віком 7-14 років, жінки старше 60 років, особи з інфекційними або аутоімунними захворюваннями, приміром, з псоріазом.
Для артрозу: люди похилого віку, спортсмени, робітники, які регулярно підіймають важкі предмети, та люди з ожирінням.
У випадку артриту:
Також можливі кон’юнктивіт, слабкість та лихоманка.
Також можливі кон’юнктивіт, слабкість та лихоманка.
Артроз же можна визначити за такими симптомами:
Також із розвитком хвороби у людини посилюється біль від тривалого стояння чи підіймання сходами.
Також із розвитком хвороби у людини посилюється біль від тривалого стояння чи підіймання сходами.
Для артриту: суглоби, кістки, внутрішні органи. Для артрозу: суглоби, хрящі, проміжок між кістками.
Наївно недооцінювати хворобу, оскільки її прогресування може призвести до інвалідності.
Наївно недооцінювати хворобу, оскільки її прогресування може призвести до інвалідності.
Тож своєчасне відвідування лікаря та проведення діагностики допоможуть встановити правильний діагноз, призначити ефективне лікування та зберегти функціональність суглобів та комфортне життя.
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