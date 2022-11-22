Какие бесплатные услуги могут получить больные сахарным диабетом: от лекарств до измерения сахара

Граждане Украины имеют право на ряд бесплатных медицинских услуг. Особое внимание своему здоровью должны уделять люди с сахарным диабетом. Своевременная диагностика может предотвратить развитие осложнений.

В Министерстве здравоохранения Украины рассказали, какие бесплатные услуги входят в пакет первичной медпомощи, направленные на профилактику, диагностику и лечение диабета.

Бесплатные услуги, которые могут получить люди с сахарным диабетом:

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измерение уровня сахара в крови;

регулярное измерение артериального давления;

оценка общего сердечно-сосудистого риска по шкале SCORE;

измерение индекса массы тела;

анализ на общий холестерин;

консультация по здоровому образу жизни;

направление на другие анализы и исследования у узких специалистов;

назначение лекарства из программы Доступные лекарства при диабете второго типа;

выписывание рецепта на инсулин по назначенному эндокринологу плану лечения.

Также в министерстве напомнили, что с 2021 года инсулин вошел в программу реимбурсации лекарства. Это значительно увеличило доступ пациентов с сахарным диабетом к лечению.

В реестр лекарств по Программе медицинских гарантий включено 72 препарата инсулинов, 45 из них — полностью бесплатные.

Получить свое лекарство пациенты могут в аптеках, в которых действует программа Доступные лекарства, независимо от того, в каком медучреждении и регионе им выписали рецепт.

Узнать адреса отпускающих инсулин аптек можно по номеру контакт-центра Национальной службы здоровья Украины: 16-77.

Чтобы здоровье не подводило, нужно своевременно проходить обследование. Ранее мы рассказывали, когда нужно идти к кардиологу.

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