Какие бесплатные услуги могут получить больные сахарным диабетом: от лекарств до измерения сахара

Граждане Украины имеют право на ряд бесплатных медицинских услуг. Особое внимание своему здоровью должны уделять люди с сахарным диабетом. Своевременная диагностика может предотвратить развитие осложнений.
В Министерстве здравоохранения Украины рассказали, какие бесплатные услуги входят в пакет первичной медпомощи, направленные на профилактику, диагностику и лечение диабета.
Бесплатные услуги, которые могут получить люди с сахарным диабетом:
Также в министерстве напомнили, что с 2021 года инсулин вошел в программу реимбурсации лекарства. Это значительно увеличило доступ пациентов с сахарным диабетом к лечению.
В реестр лекарств по Программе медицинских гарантий включено 72 препарата инсулинов, 45 из них — полностью бесплатные.
В реестр лекарств по Программе медицинских гарантий включено 72 препарата инсулинов, 45 из них — полностью бесплатные.
Получить свое лекарство пациенты могут в аптеках, в которых действует программа Доступные лекарства, независимо от того, в каком медучреждении и регионе им выписали рецепт.
Узнать адреса отпускающих инсулин аптек можно по номеру контакт-центра Национальной службы здоровья Украины: 16-77.
Чтобы здоровье не подводило, нужно своевременно проходить обследование. Ранее мы рассказывали, когда нужно идти к кардиологу.
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