Які безплатні послуги можуть отримати хворі на цукровий діабет: від ліків до вимірювання цукру

Громадяни України мають право на низку безплатних медичних послуг. Особливу увагу своєму здоров’ю мають приділяти люди з цукровим діабетом. Своєчасна діагностика може запобігти розвитку ускладнень.

У Міністерстві охорони здоров’я України розповіли, які безплатні послуги входять до пакета первинної меддопомоги, спрямовані на профілактику, діагностику та лікування діабету.

Безплатні послуги, які можуть отримати люди з цукровим діабетом:

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вимірювання рівня цукру в крові;

регулярне вимірювання артеріального тиску;

оцінка загального серцево-судинного ризику за шкалою SCORE;

вимірювання індексу маси тіла;

аналіз на загальний холестерин;

консультація щодо здорового способу життя;

направлення на інші аналізи та дослідження у вузьких спеціалістів;

призначення ліків з програми Доступні ліки при діабеті другого типу;

виписування рецепта на інсулін за призначеним ендокринологом планом лікування.

Також у міністерстві нагадали, що з 2021 року інсулін увійшов до програми реімбурсації ліків. Це значно збільшило доступ пацієнтів із цукровим діабетом до лікування.

До реєстру ліків за Програмою медичних гарантій, включено 72 препарати інсулінів, 45 з них — повністю безплатні.

Отримати свої ліки пацієнти можуть в аптеках, у яких діє програма Доступні ліки, незалежно від того, у якому медзакладі й регіоні їм виписали рецепт.

Дізнатися адреси аптек, які відпускають інсулін, можна за номером контакт-центру Національної служби здоров’я України: 16-77.

Щоб здоров’я не підводило, треба вчасно проходити обстеження. Раніше ми розповідали, коли потрібно йти до кардіолога.

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