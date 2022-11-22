Здоров'я та краса

Які безплатні послуги можуть отримати хворі на цукровий діабет: від ліків до вимірювання цукру

Богдана Макалюк, редакторка сайту 22 Листопада 2022, 12:00
Безплатні медичні послуги для людей хворих на цукровий діабет
Фото: Pexels

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