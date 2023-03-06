Миру грозит пандемия ожирения? Сколько людей будут иметь его до 2035 года и как это предотвратить

Кажется, что все больше людей в мире следят за здоровым питанием. Однако быстрые перекусы, постоянное желание чего-нибудь сладкого, недостаток времени на приготовление домашней пищи могут провоцировать не только проблемы с желудком, но и ожирение.

Всемирная федерация ожирения в своем отчете прогнозирует, что к 2035 году более половины населения мира будет иметь избыточный вес или ожирение. Организация призывает правительства стран содействовать предотвращению этой проблемы.

Как вырастет процент ожирения

В отчете Всемирной федерации ожирения подчеркивают, что сейчас уже около 2,6 млрд человек в мире (а это 38% населения) имеют избыточный вес или страдают ожирением. Прогнозируют, что через 12 лет эта цифра вырастет до более 4 млрд человек (51%).

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А президент Федерации профессор Луиза Баур подчеркивает:

— Особенно тревожно видеть, что показатели ожирения растут быстрее всего среди детей и подростков.

Так ожидается, что ожирение вырастет на 100% среди мальчиков в возрасте до 18 лет и на 125% среди девочек того же возраста.

Федерация считает, что к 2035 году страны мира будут тратить более $4 трлн, или 3% мирового ВВП, на лечение заболеваний, связанных с избыточным весом.

Как предотвратить рост уровня ожирения в мире

Всемирная федерация ожирения советует правительствам стран принять меры по сдерживанию глобального роста ожирения, например:

использовать налоговые системы;

ограничить продажу продуктов с высоким содержанием жира, соли или сахара;

размещать соответствующие этикетки на лицевой стороне упаковки;

отдавать предпочтение здоровой пище в школах.

Как понять, есть ли у тебя ожирение

Люди с индексом массы тела (ИМТ) 25 считаются имеющими избыточный вес. У которых ИМТ не менее 30 — страдают ожирением. Это увеличивает риск рака, сердечных заболеваний и других заболеваний.

Как рассчитать ИМТ

Чтобы определить индекс массы тела, сначала нужно измерить рост (в метрах) и вес (в килограммах). Далее разделить вес на рост в квадрате. Например: 65(кг)/1,7(м)×1,7(м) = 22,5.

Сейчас процент ожирения быстро растет среди подростков. Ранее мы рассказывали, что делать, если у подростка есть лишний вес.

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