Здоровье и красота

Миру грозит пандемия ожирения? Сколько людей будут иметь его до 2035 года и как это предотвратить

Богдана Макалюк, редактор сайта 06 марта 2023, 07:00
Понад 50% населення світу страждатиме на ожиріння до 2035 року
Фото: Pexels

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