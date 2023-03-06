Світу загрожує пандемія ожиріння? Скільки людей матимуть його до 2035 року та як цьому запобігти

Здається, що дедалі більше людей у світі слідкують за здоровим харчуванням. Проте швидкі перекуси, постійне бажання чогось солодкого, нестача часу на приготування домашньої їжі можуть провокувати не тільки проблеми зі шлунком, а й ожиріння.

Всесвітня федерація ожиріння у своєму звіті прогнозує, що до 2035 року більш як половина населення світу матиме надмірну вагу або ожиріння. Організація закликає уряди країн сприяти запобіганню цієї проблеми.

Як зросте відсоток ожиріння

У доповіді Всесвітньої федерації ожиріння наголошують, що зараз вже близько 2,6 млрд осіб у світі (а це 38% населення) мають надлишкову вагу або страждають на ожиріння. Прогнозують, що за 12 років ця цифра зросте до більш ніж 4 млрд осіб (51%).

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А президентка Федерації професор Луїза Баур підкреслює:

— Особливо тривожно бачити, що показники ожиріння зростають найшвидше серед дітей і підлітків.

Так, очікується, що ожиріння зросте на 100% серед хлопчиків віком до 18 років і на 125% серед дівчаток такого самого віку.

Федерація вважає, що до 2035 року країни світу витрачатимуть понад $4 трлн, або 3% світового ВВП, на лікування захворювань, пов’язаних з надлишковою вагою.

Як запобігти зростанню рівня ожиріння у світі

Всесвітня федерація ожиріння радить урядам країн проводити заходи щодо стримування глобального зростання ожиріння, наприклад:

використовувати податкові системи;

обмежити продаж продуктів з високим вмістом жиру, солі або цукру;

розміщувати відповідні етикетки на лицьовій стороні упаковування;

віддавати перевагу здоровій їжі в школах.

Як зрозуміти, чи є в тебе ожиріння

Люди з індексом маси тіла (ІМТ) 25 вважаються такими, що мають надмірну вагу. Ті, що мають ІМТ не менше 30 — страждають на ожиріння. Це збільшує ризик розвитку раку, серцевих захворювань та інших захворювань.

Як розрахувати ІМТ

Щоб визначити індекс маси тіла, спочатку потрібно виміряти зріст (у метрах) і вагу (у кілограмах). Далі поділити вагу на ріст у квадраті. Наприклад: 65 (кг) / 1,7 (м)×1,7 (м) = 22,5.

Зараз відсоток ожиріння швидко зростає серед підлітків. Раніше ми розповідали, що робити, якщо у підлітка є зайва вага.

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