Здоров'я та краса

Світу загрожує пандемія ожиріння? Скільки людей матимуть його до 2035 року та як цьому запобігти

Богдана Макалюк, редакторка сайту 06 Березня 2023, 07:00
Понад 50% населення світу страждатиме на ожиріння до 2035 року
Фото: Pexels

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