Пожелтение глаз и кожи — симптомы болезни Боткина. Рассказываем, что такое гепатит A и как его лечат

Наш организм реагирует на все изменения в жизни. Если они не очень приятные, работа отдельных органов может ухудшиться и начинают развиваться некоторые болезни. В частности, в нынешних условиях страдает печень. Становится распространенным гепатит A.

Эта болезнь также известна, как болезнь Боткина, так ее называли во времена СССР. Хотя на мировом уровне об этом ученом не упоминают.

Гепатит A, в отличие от гепатита B и С, передается через загрязненную воду и пищу. На платформе Бережи себе рассказали об этом заболевании.

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Симптомы гепатита A

Данный вид гепатита могут часто спутать с обычными вирусными болезнями из-за отсутствия некоторых ярко выраженных симптомов:

лихорадка;

усталость, боли в мышцах;

тошнота, рвота;

боль в животе, особенно в правом подреберье;

потеря аппетита;

темный цвет мочи;

кожный зуд;

желтуха (пожелтение слизистых и кожи).

Если нет пожелтевшей кожи или белков глаз, то гепатит A может быть диагностирован не всегда правильно. Поэтому следует сдавать специальные анализы и тесты, чтобы подтвердить диагноз.

Заболевание не переходит в хроническую форму. Оно характеризуется острым течением, и через несколько недель пациент может выздороветь.

Вакцинация от болезни Боткина

Несмотря на то, что болезнь длится несколько недель, за это время печень может сильно ослабнуть, что снижает опорные функции организма.

Поэтому нужно защититься заранее. В Украине доступны прививки от гепатита A или от гепатита A и В вместе.

Лечение болезни Боткина

Во время лечения этого заболевания пациент проходит дезинтоксикационную терапию (пить или капельницу), соблюдает диету, употребляет витамины и другие препараты, направленные на поддержание функций внутренних органов.

Чтобы защитить себя от болезни, нужно внимательно следить за едой и водой, которую ты потребляешь.

Ранее мы рассказывали, что такое гепатит B и как можно защититься от него.

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