Здоровье и красота

Пожелтение глаз и кожи — симптомы болезни Боткина. Рассказываем, что такое гепатит A и как его лечат

Богдана Макалюк, редактор сайта 12 сентября 2022, 17:00
хвороба Боткіна
Фото: Pexels

Больше новостей
Олександр Кривошея втратив бізнес, але знищив окупантів
Потерять бизнес, но уничтожить оккупантов! Как фермер из Киевской области навел ВСУ на месторасположение россиян
Три рецепти українських страв, які нагадають про рідну домівку
Три украинских рецепта, которые напомнят о родном доме. Советует Евгений Клопотенко
Денежные выплаты беженцав в Польше
Вот где братская помощь! Новые выплаты для украинцев в Польше
коли закінчиться війна в Україні
Отвлекли внимание и провели решающие атаки, или как Украина переломила ход войны — объяснение от ISW
Смотреть больше

Материалы по теме

Три рецепти українських страв, які нагадають про рідну домівку
Три украинских рецепта, которые напомнят о родном доме. Советует Евгений Клопотенко
Ендометріоз: що це за хвороба, симптоми, причини та лікування
Сильная боль при менструации — красный флажок! Что такое эндометриоз, его симптомы и лечение
Осіннє харчування: продукти, які збагачені вітамінами
Осенний режим питания — ON. Нутрициолог рассказала, как подготовить организм к холодной поре
імунітет
Как укрепить иммунитет взрослому: что кушать, какие витамины пить, а чего избегать

Видео
0:05:59
Олександр Кривошея втратив бізнес, але знищив окупантів

Потерять бизнес, но уничтожить оккупантов! Как фермер из Киевской области навел ВСУ на месторасположение россиян
коли закінчиться війна в Україні
Отвлекли внимание и провели решающие атаки, или как Украина переломила ход войны — объяснение от ISW
Які населені пункти звільнили ЗСУ на Херсонщині
Херсонская область возвращается домой: ВСУ официально освободили новые населенные пункты
0:03:33
як дніпряни оговтуються після ракетної атаки РФ
Оккупанты “поздравили” с днем города: как жители Днепра приходят в себя после ракетной атаки РФ
0:04:27
Деокупація Харківщини: як ЗСУ звільняють населені пункти
От молниеносного контрнаступления ВСУ в восторге весь мир! Хронология освобождения Харьковской области
0:01:01
Обстріл Харківської ТЕЦ 11 вересня: наслідки ракетного удару
Оставить без света и воды — очередной акт терроризма! Последствия жестокого обстрела Харькова
0:09:54
Звільнені населені пункти Харківщини, як жили півроку в окупації
Люди радуются освобождению, но преступления россиян ужасают! Первые кадры из деоккупированных городков и сел Харьковской области
Карта бойових дій в Україні 12.09.2022 онлайн
Актуальная карта боевых действий в Украине 12 сентября: опасные направления в режиме онлайн
Війна в Україні 17 травня
Война в Украине и последние новости: телемарафон ОНЛАЙН
0:15:02
Володимир Зеленський на форумі YES 2022: про переломну зиму та перемовини з РФ
Все стали одной профессии – украинец. Зеленский о переломной зиме для войны и переговорах с Россией
Больше видео
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Читать дальше
Где сейчас есть угроза! Онлайн-карта воздушной тревоги в Украине по областям
Рецепт тирамісу
Читать дальше
Десерт, который вознесет к небесам! Рецепт тирамису от Лизы Глинской

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь