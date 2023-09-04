Болезнь легионера: в Польше вспышка легионеллеза — что это за болезнь и какие симптомы

Когда мир начинает забывать об одной болезни, на горизонте появляется другая. Так, в польском городе Жешуве всего в 50 км от границы с Украиной зафиксировали вспышку опасной инфекционной болезни легионеллеза.

По данным издания Bloomberg, по состоянию на конец августа было зафиксировано 113 больных и семеро умерших от болезни.

Также в издании отмечают, что Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) сейчас работает над тем, чтобы выясняет, могла ли вспышка этой болезни быть актом саботажа, ведь Жешув — важная логистическая база, через которую проходит военная техника. Также в городе находится центр помощи беженцам.

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Сообщения о проведении расследования подтвердил впоследствии представитель служб безопасности Польши Станислав Зарин в соцсетях. По его словам, служба должна проверить любую возможную причастность России к вспышке болезни.

Действия Агентства внутренней безопасности против легионеллезных инфекций необходимы, чтобы исключить гипотезы относительно некоторых потенциальных сценариев.

В Жешуве отключили все фонтаны и другие источники воды, чтобы остановить распространение бактерии, которая размножается и передается именно через эту жидкость.

Что известно о легионеллезе

Легионеллез — это острое инфекционное заболевание, для которого характерно поражение дыхательной системы.

Обычно наиболее уязвимы к болезни пожилые люди и те, которые имеют хронические заболевания. Так в Польше от легионеллеза умерли люди от 64 до 95 лет.

Бактерии, способствующие развитию болезни, размножаются и передаются в воде. А вот передача инфекции от человека к человеку в медицине еще не была зафиксирована. Поэтому представители Университетской клинической больницы призывают людей сохранять спокойствие.

В легкой форме и на начальных этапах болезнь напоминает простой грипп с симптомами: жар, озноб, сухой кашель, головные и мышечные боли.

Легионеллез в тяжелой форме характеризуется общей интоксикацией, тяжелой пневмонией с одышкой, болью в груди, поражением мочевыделительной и центральной нервной системы. Также может развиться пневмония.

Инкубационный период болезни длится от двух до десяти дней. Лечение обычно проходит путём антибиотикотерапии, поскольку вакцины от легионеллеза пока не существует.

Но иногда тяжелую болезнь может переносить и маленькое насекомое. Читай, почему не следует игнорировать укус клеща и что известно о болезни Лайма.

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