Борьба с супербактериями возможна: ученые открыли новый антибиотик

Британские ученые из Университета Ворика неожиданно обнаружили мощный антибиотик у ранее хорошо изученной почвенной бактерии Streptomyces coelicolor. Новое соединение, которое является промежуточным продуктом в процессе синтеза известного антибиотика метиленомицина А, оказалось в 100 раз эффективнее своего родительского препарата.

Читай в материале подробнее о новом антибиотике и его возможностях.

Новый антибиотик против супербактерий: что известно

Бактерия Streptomyces coelicolor, известная с 1965 года как производитель метиленомицина А, создает антибиотики из-за многоступенчатого биосинтеза. В 2010 году ученые описали этот механизм и выделили несколько промежуточных молекул, но их антимикробную активность проверили только недавно.

Читать по теме Можно есть или нет? Безопасна ли плесень на продуктах Плесень не полностью безопасна к употреблению.

Оказалось, что преметиленомицин С лактон, одно из этих соединений, обладает значительно более сильными свойствами. Тесты показали, что минимальные дозы (1 мкг/мл) уничтожают резистентные штаммы Staphylococcus aureus (вызывает инфекции кожи, крови и органов) и Enterococcus faecium (приводит к летальным инфекциям крови и мочевыводящих путей). Для сравнения, метиленомицин А требует 256 мкг/мл для подобного эффекта.

Соавтор исследования Грегори Чаллис отметил:

Как люди, мы ожидаем, что эволюция совершенствует конечный продукт. Поэтому можно предполагать, что конечная молекула будет лучшим антибиотиком, а промежуточные продукты менее мощные

Открытие имеет потенциал в борьбе с антибиотикорезистентными супербактериями, которые, по прогнозам, к 2050 году могут унести более 39 миллионов жизней в мире. Ученые предполагают, что новый антибиотик может атаковать клеточные стенки бактерий, но перед масштабным производством нужно подтвердить механизм действия и безопасность клеток млекопитающих.

Раньше мы писали, вредна ли фольга для здоровья — читай в материале, можно ли ее использовать во время приготовления пищи.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!