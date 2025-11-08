Стиль жизни Здоровье и красота

Борьба с супербактериями возможна: ученые открыли новый антибиотик

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 08 ноября 2025, 16:00 2 мин.
новый антибиотик против супербактерий
Фото Pexels

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь