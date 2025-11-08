Боротьба із супербактеріями можлива: вчені відкрили новий антибіотик

Британські науковці з Університету Ворика несподівано виявили потужний антибіотик у раніше добре вивченій ґрунтовій бактерії Streptomyces coelicolor. Нова сполука, яка є проміжним продуктом у процесі синтезу відомого антибіотика метиленоміцину А, виявилася в 100 разів ефективнішою за свій батьківський препарат.

Читай у матеріалі детальніше про новий антибіотик та його можливості.

Новий антибіотик проти супербактерій: що відомо

Бактерія Streptomyces coelicolor, відома з 1965 року як виробник метиленоміцину А, створює антибіотики через багатоступеневий біосинтез. У 2010 році вчені описали цей механізм і виділили кілька проміжних молекул, але їхню антимікробну активність перевірили лише нещодавно.

Виявилося, що пре-метиленоміцин С лактон, одна з цих сполук, має значно сильніші властивості. Тести показали, що мінімальні дози (лише 1 мкг/мл) знищують резистентні штами Staphylococcus aureus (викликає інфекції шкіри, крові та органів) та Enterococcus faecium (призводить до летальних інфекцій крові та сечовивідних шляхів). Для порівняння, метиленоміцин А потребує 256 мкг/мл для подібного ефекту.

Співавтор дослідження Грегорі Чалліс зазначив:

Як люди, ми очікуємо, що еволюція вдосконалює кінцевий продукт. Тому можна припускати, що кінцева молекула буде найкращим антибіотиком, а проміжні продукти — менш потужні

Відкриття має потенціал у боротьбі з антибіотикорезистентними супербактеріями, які, за прогнозами, до 2050 року можуть забрати понад 39 мільйонів життів у світі. Науковці припускають, що новий антибіотик може атакувати клітинні стінки бактерій, але перед масштабним виробництвом потрібно підтвердити механізм дії та безпеку для клітин ссавців.

