Чи шкідлива фольга для здоровʼя: факти про невідʼємний атрибут кулінарії

Алюмінієва фольга давно стала незамінним помічником на кухні для запікання, зберігання та захисту страв від пригорання. Однак питання про її безпеку викликає суперечки: чи мігрує алюміній у їжу, чи це шкідливо для здоров’я, і чи є різниця між блискучою та матовою сторонами?

На основі аналізу наукових даних та думок експертів, таких як лікарка-терапевтка Тетяна Антофійчук та доктор хімічних наук Юрій Халавка, з якими спілкувались УП.Життя, помірне використання фольги безпечне для більшості людей, але з певними застереженнями для кислих продуктів та вразливих груп населення.

Поширені міфи про алюмінієву фольгу

Один з найпоширеніших міфів стосується сторін фольги: багато хто вважає, що блискуча сторона повинна контактувати з їжею, а матова – ні, або навпаки, через нібито різні властивості.

Насправді різниця виникає під час виробництва, коли два шари алюмінію прокатують між валиками — один бік стає блискучим від контакту з металом, інший — матовим. Експерти дотримуються однієї думки:

Обидві сторони алюмінієвої фольги безпечні для контакту з їжею. Різниці між блискучою та матовою сторонами немає.

Інший міф — про повну небезпеку фольги через накопичення алюмінію, яке нібито призводить до хвороб, як-от Альцгеймера. Наукові дані не підтверджують такого зв’язку для типового використання.

Алюміній поширений у природі та їжі: в необроблених продуктах його менше 5 мг/кг, у зернових — 5-10 мг/кг, а у какао-порошку — до 165 мг/кг. Основні джерела алюмінію — не фольга, а природні продукти, добавки в переробленій їжі, вакцини та антациди.

Алюмінієва фольга — безпечна для людини

Алюміній може виділятися з фольги під впливом високих температур, кислих речовин (томати, лимон, оцет) та солі, але в незначних кількостях.

Одне з досліджень показало, що приготування червоного м’яса в фользі підвищує вміст алюмінію на 89-378% — з 2-3 мг/кг до 4-14 мг/кг залежно від температури (150-250°C) та часу готування.

Організм засвоює лише 0,04-1% алюмінію з їжі, виводячи решту через нирки та фекалії. Безпечна доза за ВООЗ — менше 2 мг/кг маси тіла на тиждень, за EFSA — 1 мг/кг (близько 10 мг/день для дорослого).

Юрій Халавка зазначає:

При впливі температури/кислих речовин вміст алюмінію зростає, але незначно, і принципової проблеми в цьому немає.

Тетяна Антофійчук додає, що поки не було повідомлень саме про харчову токсичність алюмінію, а токсичні прояви впливу алюмінію спостерігаються лише при його надмірних концентраціях.

Рекомендації щодо безпечного використання фольги

Експерти радять мінімізувати ризики:

Готуй при нижчих температурах і уникай тривалого нагріву.

Не використовуй фольгу для кислих страв (наприклад, томатного соусу, капусти з оцтом) або поєднуй з пергаментним папером.

Обирай альтернативи: скляний, керамічний чи чавунний посуд.

Зменшуй перероблені продукти з добавками алюмінію (випічка, сири).

Для вразливих груп (діти, літні люди, пацієнти з нирковими захворюваннями) слід обмежити використання фольги та алюмінієвого посуду, оскільки вони гірше виводять алюміній.

У висновку, алюмінієва фольга не вважається небезпечною для здорових людей при помірному використанні, хоча й може трохи підвищити кількість алюмінію в раціоні. Збалансоване харчування та обережність з кислими продуктами — ключ до безпеки.

