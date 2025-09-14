Хутко перевір оселю! 5 речей у тебе вдома, які викликають запалення

Запалення є захисним механізмом в організмі, яке попереджає про біль чи інфекцію та запускає процес загоєння. Але коли запалення стає хронічним, то призводить до появи цілого ряду симптомів: затуманеного мозку, гормонального дисбалансу, серцево-судинних проблем тощо.
Але чи лише їжа, стрес та погане повітря відповідальні за це? Експерти наголошують, що навіть окремі предмети в наших домівках можуть провокувати запалення. Real Simple зібрали п’ять предметів, використання яких варто переглянути.
Які предмети вдома викликають запалення в організмі
- Антипригарний посуд
Звичайні антипригарні сковорідки покриті PFAS. Це поліфторалкильні речовинами, також відомі як вічні хімікати. Вони можуть потрапляти в організм через їжу під час нагрівання.
Ці речовини здатні підвищувати рівень С-реактивного білка, який пов’язаний зі швидшим старінням. А ще вони змінюють антитільні реакції на вакцину у дітей та викликають метаболічний синдром.
Експерти радять замінити звичайні антипригарні сковорідки на здоровіші альтернативи. Використовуй антипригарний посуд лише тоді, коли це дійсно необхідно.
- Пластикові контейнери
Краще замінити їх на скляні, з нержавіючої сталі або силіконові, особливо якщо йдеться про розігрівання їжі. Пластик вивільняє бісфеноли та фталати при нагріванні та розігріванні в мікрохвильовій печі.
Речовини, що вивільняються під час цього процесу можуть викликати ендокринні порушення та запалення.
- Алюмінієва фольга
Алюмінієву фольгу не слід використовувати для готування кислих продуктів, наприклад помідорів або цитрусових, оскільки вони можуть спричинити вимивання іонів алюмінію у їжу.
Високе споживання алюмінію викликає оксидативний стрес та нейрозапалення, а хронічний вплив може збільшити ризик розвитку хвороби Альцгеймера. Натомість краще використовувати обгортки з бджолиного воску та пергаментний папір.
- Ароматизовані свічки та освіжувачі повітря, що підключаються до мережі
Ці прилади часто містять хімічні речовини, які сприяють запаленню. Парафін, фталати та синтетичні ароматизатори викидають у повітря ендокринні руйнівники та леткі органічні сполуки на кшталт формальдегіду.
Ці продукти можуть загострити алергію та астму, а також викликати головний біль. Віддай перевагу очищувачу повітря, свічкам на основі бджолиного або кокосового воску з ароматом ефірних олій.
- Агресивні засоби для чищення
Відбілювачі, аміак та засоби, що містять штучні ароматизатори, можуть викликати подразнення, і їх слід уникати, де це можливо. Вони часто містять реактивні сполуки хлору та азоту, які пошкоджують епітеліальні бар’єри в дихальних шляхах і сприяють запаленню.
Натомість краще використовувати натуральні інгредієнти: харчова сода, мило, оцет тощо.
