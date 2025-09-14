Хутко перевір оселю! 5 речей у тебе вдома, які викликають запалення

Запалення є захисним механізмом в організмі, яке попереджає про біль чи інфекцію та запускає процес загоєння. Але коли запалення стає хронічним, то призводить до появи цілого ряду симптомів: затуманеного мозку, гормонального дисбалансу, серцево-судинних проблем тощо.

Але чи лише їжа, стрес та погане повітря відповідальні за це? Експерти наголошують, що навіть окремі предмети в наших домівках можуть провокувати запалення. Real Simple зібрали п’ять предметів, використання яких варто переглянути.

Які предмети вдома викликають запалення в організмі

Антипригарний посуд

Звичайні антипригарні сковорідки покриті PFAS. Це поліфторалкильні речовинами, також відомі як вічні хімікати. Вони можуть потрапляти в організм через їжу під час нагрівання.

Ці речовини здатні підвищувати рівень С-реактивного білка, який пов’язаний зі швидшим старінням. А ще вони змінюють антитільні реакції на вакцину у дітей та викликають метаболічний синдром.

Експерти радять замінити звичайні антипригарні сковорідки на здоровіші альтернативи. Використовуй антипригарний посуд лише тоді, коли це дійсно необхідно.

Пластикові контейнери

Краще замінити їх на скляні, з нержавіючої сталі або силіконові, особливо якщо йдеться про розігрівання їжі. Пластик вивільняє бісфеноли та фталати при нагріванні та розігріванні в мікрохвильовій печі.

Речовини, що вивільняються під час цього процесу можуть викликати ендокринні порушення та запалення.

Алюмінієва фольга

Алюмінієву фольгу не слід використовувати для готування кислих продуктів, наприклад помідорів або цитрусових, оскільки вони можуть спричинити вимивання іонів алюмінію у їжу.

Високе споживання алюмінію викликає оксидативний стрес та нейрозапалення, а хронічний вплив може збільшити ризик розвитку хвороби Альцгеймера. Натомість краще використовувати обгортки з бджолиного воску та пергаментний папір.

Ароматизовані свічки та освіжувачі повітря, що підключаються до мережі

Ці прилади часто містять хімічні речовини, які сприяють запаленню. Парафін, фталати та синтетичні ароматизатори викидають у повітря ендокринні руйнівники та леткі органічні сполуки на кшталт формальдегіду.

Ці продукти можуть загострити алергію та астму, а також викликати головний біль. Віддай перевагу очищувачу повітря, свічкам на основі бджолиного або кокосового воску з ароматом ефірних олій.

Агресивні засоби для чищення

Відбілювачі, аміак та засоби, що містять штучні ароматизатори, можуть викликати подразнення, і їх слід уникати, де це можливо. Вони часто містять реактивні сполуки хлору та азоту, які пошкоджують епітеліальні бар’єри в дихальних шляхах і сприяють запаленню.

Натомість краще використовувати натуральні інгредієнти: харчова сода, мило, оцет тощо.

А чи задумувався (-лась) ти, що каже про тебе твій безлад вдома? Ми розповідали про це раніше.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!