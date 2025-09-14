Быстро проверь дом! 5 вещей в твоем жилье, которые вызывают воспаление

Воспаление является защитным механизмом в организме, который предупреждает боль или инфекцию и запускает процесс заживления. Но когда воспаление становится хроническим, то приводит к появлению целого ряда симптомов: затуманенного мозга, гормонального дисбаланса, сердечно-сосудистых проблем.
Но только ли еда, стресс и плохой воздух ответственны за это? Эксперты отмечают, что даже отдельные предметы в наших домах могут провоцировать воспаление. Real Simple собрали пять предметов, использование которых следует просмотреть.
Какие предметы на дому вызывают воспаление в организме
- Антипригарная посуда
Обычные антипригарные сковородки покрыты PFAS. Это полифторалкильные вещества, также известные как вечные химикаты. Они могут попадать в организм через еду во время нагревания.
Эти вещества способны повышать уровень С-реактивного белка, связанного с более быстрым старением. Кроме того, они изменяют антительные реакции на вакцину у детей и вызывают метаболический синдром.
Эксперты советуют заменить обычные антипригарные сковородки здоровыми альтернативами. Используй антипригарную посуду только тогда, когда это действительно необходимо.
- Пластиковые контейнеры
Лучше заменить их на стеклянные, из нержавеющей стали или силиконовые, особенно если речь идет о разогреве пищи. Пластик высвобождает бисфенолы и фталаты при нагревании и разогреве в микроволновке.
Высвобождающиеся вещества во время этого процесса могут вызвать эндокринные нарушения и воспаления.
- Алюминиевая фольга
Алюминиевую фольгу не следует использовать для приготовления кислых продуктов, например помидоров или цитрусовых, поскольку они могут привести к вымыванию ионов алюминия в пищу.
Высокое потребление алюминия вызывает оксидативный стресс и нейровоспаление, а хроническое воздействие может увеличить риск развития болезни Альцгеймера. Вместо этого лучше использовать обертки из пчелиного воска и пергаментную бумагу.
- Ароматизированные свечи и освежители воздуха, подключающиеся к сети
Эти приборы часто содержат химические вещества, способствующие воспалению. Парафин, фталаты и синтетические ароматизаторы выбрасывают в воздух эндокринные разрушители и летучие органические соединения по типу формальдегида.
Эти продукты могут обострить аллергию и астму, а также вызывать головные боли. Предпочитай воздухоочистителю, свечи на основе пчелиного или кокосового воска с ароматом эфирных масел.
- Агрессивные чистящие средства
Отбеливатели, аммиак и средства, содержащие искусственные ароматизаторы, могут вызвать раздражение, и их следует избегать, где это возможно. Они часто содержат реактивные соединения хлора и азота, которые повреждают эпителиальные барьеры в дыхательных путях и способствуют воспалению.
Вместо этого лучше использовать натуральные ингредиенты: пищевая сода, мыло, уксус и т.д.
А задумывался (-лась) ли ты, что говорит о тебе твой беспорядок дома? Мы рассказывали об этом раньше.
Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!