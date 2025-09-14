Быстро проверь дом! 5 вещей в твоем жилье, которые вызывают воспаление

Воспаление является защитным механизмом в организме, который предупреждает боль или инфекцию и запускает процесс заживления. Но когда воспаление становится хроническим, то приводит к появлению целого ряда симптомов: затуманенного мозга, гормонального дисбаланса, сердечно-сосудистых проблем.

Но только ли еда, стресс и плохой воздух ответственны за это? Эксперты отмечают, что даже отдельные предметы в наших домах могут провоцировать воспаление. Real Simple собрали пять предметов, использование которых следует просмотреть.

Какие предметы на дому вызывают воспаление в организме

Антипригарная посуда

Обычные антипригарные сковородки покрыты PFAS. Это полифторалкильные вещества, также известные как вечные химикаты. Они могут попадать в организм через еду во время нагревания.

Эти вещества способны повышать уровень С-реактивного белка, связанного с более быстрым старением. Кроме того, они изменяют антительные реакции на вакцину у детей и вызывают метаболический синдром.

Эксперты советуют заменить обычные антипригарные сковородки здоровыми альтернативами. Используй антипригарную посуду только тогда, когда это действительно необходимо.

Пластиковые контейнеры

Лучше заменить их на стеклянные, из нержавеющей стали или силиконовые, особенно если речь идет о разогреве пищи. Пластик высвобождает бисфенолы и фталаты при нагревании и разогреве в микроволновке.

Высвобождающиеся вещества во время этого процесса могут вызвать эндокринные нарушения и воспаления.

Алюминиевая фольга

Алюминиевую фольгу не следует использовать для приготовления кислых продуктов, например помидоров или цитрусовых, поскольку они могут привести к вымыванию ионов алюминия в пищу.

Высокое потребление алюминия вызывает оксидативный стресс и нейровоспаление, а хроническое воздействие может увеличить риск развития болезни Альцгеймера. Вместо этого лучше использовать обертки из пчелиного воска и пергаментную бумагу.

Ароматизированные свечи и освежители воздуха, подключающиеся к сети

Эти приборы часто содержат химические вещества, способствующие воспалению. Парафин, фталаты и синтетические ароматизаторы выбрасывают в воздух эндокринные разрушители и летучие органические соединения по типу формальдегида.

Эти продукты могут обострить аллергию и астму, а также вызывать головные боли. Предпочитай воздухоочистителю, свечи на основе пчелиного или кокосового воска с ароматом эфирных масел.

Агрессивные чистящие средства

Отбеливатели, аммиак и средства, содержащие искусственные ароматизаторы, могут вызвать раздражение, и их следует избегать, где это возможно. Они часто содержат реактивные соединения хлора и азота, которые повреждают эпителиальные барьеры в дыхательных путях и способствуют воспалению.

Вместо этого лучше использовать натуральные ингредиенты: пищевая сода, мыло, уксус и т.д.

