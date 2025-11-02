Стиль жизни Здоровье и красота

Можно есть или нет? Безопасна ли плесень на продуктах

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 02 ноября 2025, 16:00 4 мин.
можно ли есть продукты с плесенью
Фото Pixabay

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь