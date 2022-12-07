Техника работает с перебоями? Как не отравиться едой из холодильника — инструкция

Из-за частых отключений света страдает не только бытовая техника, но и мы, потому что едим из холодильника, который долго не работал. Чтобы обезопасить себя от нежелательных последствий, мы рассказываем, как понять, что еда из холодильника испортилась.

Как понять, что еда из холодильника испортилась

Издание Liga.net поделилось советами гастроэнтеролога Аллы Курилец, как понять, испортились ли продукты и сколько их можно хранить без света.

Универсальных правил для всех продуктов не существует, поэтому каждый нужно проверять отдельно:

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Мясо. Проверь его на запах и цвет. Желтый, серый и серо-коричневый цвет — признаки испорченного продукта. Также можно нажать на мясо пальцем, если оно упругое, то оставляй.

Но помни, что телятина по природе бледно-розовая, а говядина — алая. Так что ориентируйся на натуральный цвет продукта, — советует гастроэнтеролог Алла Курилец.

Рыба. На время отключения света не покупай мороженую рыбу без головы, ведь ее сложно проверить на свежесть. Проверить рыбу можно по глазам и жабрам — если глаза мутные, а жабры сухие, такой продукт есть не стоит.

Проверь рыбу на ощупь, если мясо разлезается от нажатия — выбрасывай. Готовить можно только упругое мясо рыбы. А если блюдо из рыбы уже приготовлено, без холодильника его можно хранить до двух суток, но для этого нужен балкон или погреб.

Сыр — обычные сыры типа Украинский или Сливочный нужно хранить в холодном месте — например, на балконе. Если на нем появилась плесень, но сыр нормально пахнет и сохраняет текстуру, ее можно обрезать и запечь сыр на бутербродах.

Если у тебя в неработающем холодильнике лежат выдержанные сыры — например, горгонзола или пармезан, они могут храниться один – два дня при комнатной температуре.

Молочные продукты . Фабричные молочные продукты содержат в составе вещества, продлевающие срок хранения. Проверь молочные продукты на запах, цвет и вкус. Кислота и желтизна — показатель несвежести.

. Фабричные молочные продукты содержат в составе вещества, продлевающие срок хранения. Проверь молочные продукты на запах, цвет и вкус. Кислота и желтизна показатель несвежести. Яйца. Проверить куриные яйца на свежесть можно, залив их водой. Если яйцо всплывает вверх — оно испортилось. Срок хранения яиц при комнатной температуре — до 20 дней. А в прохладном месте — месяц.

Супы . Проверить готовый суп можно по запаху и пузырькам. Без изменения температуры и молочных продуктов супы могут храниться до четырех дней.

. Проверить готовый суп можно по запаху и пузырькам. Без изменения температуры и молочных продуктов супы могут храниться до четырех дней. Тушенка . Проверяй по крышке банки, если она вздулась — выбрасывай. Можно проверить и по запаху и цвету.

. Проверяй по крышке банки, если она вздулась выбрасывай. Можно проверить и по запаху и цвету. Овощи и фрукты . Если они потеряли внешние характеристики — имеют пятнышки, плесень, гниль и другое, сразу выбрасывай. Исключением являются только овощи или фрукты, которые сохраняют упругость и испорчены точечно, что можно обрезать.

. Если они потеряли внешние характеристики — имеют пятнышки, плесень, гниль и другое, сразу выбрасывай. Исключением являются только овощи или фрукты, которые сохраняют упругость и испорчены точечно, что можно обрезать. Бобовые — срок хранения при комнатной температуре не более суток. Испорченная фасоль или горох имеют неприятный запах, липкие на ощупь. Если крышка вздутая — однозначно выбрасывай.

срок хранения при комнатной температуре не более суток. Испорченная фасоль или горох имеют неприятный запах, липкие на ощупь. Если крышка вздутая однозначно выбрасывай. Крупы — кашу проверить на свежесть можно так: если появилась горечь или кислота — выбрасывай. Срок хранения готовой каши один – два дня.

кашу проверить на свежесть можно так: если появилась горечь или кислота — выбрасывай. Срок хранения готовой каши один – два дня. Хлеб — проверяй на плесень. Если хлеб быстро черствеет или становится влажным, разрежь его, и, если плесени нет, сделай сухарики.

Ранее мы рассказывали, как не купить испорченные продукты, если выключают свет.

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