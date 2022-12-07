Техника работает с перебоями? Как не отравиться едой из холодильника — инструкция

Из-за частых отключений света страдает не только бытовая техника, но и мы, потому что едим из холодильника, который долго не работал. Чтобы обезопасить себя от нежелательных последствий, мы рассказываем, как понять, что еда из холодильника испортилась.
Издание Liga.net поделилось советами гастроэнтеролога Аллы Курилец, как понять, испортились ли продукты и сколько их можно хранить без света.
Универсальных правил для всех продуктов не существует, поэтому каждый нужно проверять отдельно:
Но помни, что телятина по природе бледно-розовая, а говядина — алая. Так что ориентируйся на натуральный цвет продукта, — советует гастроэнтеролог Алла Курилец.
Но помни, что телятина по природе бледно-розовая, а говядина — алая. Так что ориентируйся на натуральный цвет продукта, — советует гастроэнтеролог Алла Курилец.
Проверь рыбу на ощупь, если мясо разлезается от нажатия — выбрасывай. Готовить можно только упругое мясо рыбы. А если блюдо из рыбы уже приготовлено, без холодильника его можно хранить до двух суток, но для этого нужен балкон или погреб.
Если у тебя в неработающем холодильнике лежат выдержанные сыры — например, горгонзола или пармезан, они могут храниться один – два дня при комнатной температуре.
Ранее мы рассказывали, как не купить испорченные продукты, если выключают свет.
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