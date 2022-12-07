Техніка працює з перебоями? Як не отруїтися їжею з холодильника — інструкція

Через часті відключення світла страждає не лише побутова техніка, а й ми, бо їмо з холодильника, який довго не працював. Щоб вберегти себе від небажаних наслідків, ми розповідаємо, як зрозуміти, що їжа з холодильника зіпсувалась.
Видання Liga.net поділилось порадами гастроентерологині Алли Курилець, як зрозуміти, чи зіпсувались продукти, і скільки їх можна зберігати без світла.
Універсальних правил для всіх продуктів немає, тому кожен потрібно перевіряти окремо:
Але пам’ятай, що телятина за природою блідо-рожева, а яловичина — яскраво-червона. Тож орієнтуйся на натуральний колір продукту, — радить гастроентерологиня Алла Курилець.
Але пам’ятай, що телятина за природою блідо-рожева, а яловичина — яскраво-червона. Тож орієнтуйся на натуральний колір продукту, — радить гастроентерологиня Алла Курилець.
Перевір рибину на дотик. Якщо м’ясо розлазиться від натиску — викидай. Готувати можна лише пружне м’ясо риби. А якщо страва з риби вже приготована, без холодильника її можна зберігати до двох діб, але для цього потрібен балкон чи льох.
Якщо в тебе в холодильнику, який не працює, лежать витримані сири — наприклад, горгонзола чи пармезан, вони можуть зберігатися один – два дні за кімнатної температури.
Раніше ми розповідали, як не купити зіпсовані продукти, якщо вимикають світло.
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