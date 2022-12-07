Техніка працює з перебоями? Як не отруїтися їжею з холодильника — інструкція

Через часті відключення світла страждає не лише побутова техніка, а й ми, бо їмо з холодильника, який довго не працював. Щоб вберегти себе від небажаних наслідків, ми розповідаємо, як зрозуміти, що їжа з холодильника зіпсувалась.

Як зрозуміти, що їжа з холодильника зіпсувалась

Видання Liga.net поділилось порадами гастроентерологині Алли Курилець, як зрозуміти, чи зіпсувались продукти, і скільки їх можна зберігати без світла.

Універсальних правил для всіх продуктів немає, тому кожен потрібно перевіряти окремо:

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М’ясо. Перевір його на запах та колір. Жовтий, сірий та сіро-коричневі кольори — ознаки зіпсованого продукту. Також можна натиснути на м’ясо пальцем. Якщо воно пружне, то залишай.

Але пам’ятай, що телятина за природою блідо-рожева, а яловичина — яскраво-червона. Тож орієнтуйся на натуральний колір продукту, — радить гастроентерологиня Алла Курилець.

Риба. На час відключень світла не купуй морожену рибу без голови, адже її складно перевірити на свіжість. Перевірити рибу можна за очима та зябрами — якщо очі мутні, а зябра сухі, такий продукт їсти не варто.

Перевір рибину на дотик. Якщо м’ясо розлазиться від натиску — викидай. Готувати можна лише пружне м’ясо риби. А якщо страва з риби вже приготована, без холодильника її можна зберігати до двох діб, але для цього потрібен балкон чи льох.

Сир — звичайні сири типу Український чи Сметанковий потрібно зберігати в холодному місці — наприклад, на балконі. Якщо на ньому з’явилася пліснява, але сир нормально пахне і зберігає текстуру, її можна обрізати та запекти сир на бутербродах.

Якщо в тебе в холодильнику, який не працює, лежать витримані сири — наприклад, горгонзола чи пармезан, вони можуть зберігатися один – два дні за кімнатної температури.

Молочні продукти . Фабричні молочні продукти містять у складі речовини, що подовжують термін зберігання. Перевір молочні продукти на запах, колір і смак. Кислота та жовтизна — показник несвіжості.

. Фабричні молочні продукти містять у складі речовини, що подовжують термін зберігання. Перевір молочні продукти на запах, колір і смак. Кислота та жовтизна — показник несвіжості. Яйця. Перевірити курячі яйця на свіжість можна, заливши їх водою. Якщо яйце спливає догори — воно зіпсувалось. Термін зберігання яєць за кімнатної температури — до 20 днів. А в прохолодному місці — місяць.

Супи . Перевірити готовий суп можна за запахом та бульбашками. Без зміни температури та молочних продуктів у складі супи можуть зберігатися до чотирьох днів.

. Перевірити готовий суп можна за запахом та бульбашками. Без зміни температури та молочних продуктів у складі супи можуть зберігатися до чотирьох днів. Тушкованка . Перевіряй за кришкою банки, якщо вона здута — викидай. Можна перевірити і на запах та колір.

. Перевіряй за кришкою банки, якщо вона здута — викидай. Можна перевірити і на запах та колір. Овочі та фрукти . Якщо вони втратили зовнішні характеристики — мають цятки, плісняву, гниль тощо, одразу викидай. Винятком є ті овочі чи фрукти, які зберігають пружність та зіпсовані точково, що можна обрізати.

. Якщо вони втратили зовнішні характеристики — мають цятки, плісняву, гниль тощо, одразу викидай. Винятком є ті овочі чи фрукти, які зберігають пружність та зіпсовані точково, що можна обрізати. Бобові — термін зберігання за кімнатної температури не більше ніж доба. Зіпсована квасоля чи горох мають неприємний запах, липкі на дотик. Якщо кришка здута — однозначно викидай.

— термін зберігання за кімнатної температури не більше ніж доба. Зіпсована квасоля чи горох мають неприємний запах, липкі на дотик. Якщо кришка здута — однозначно викидай. Крупи — кашу перевірити на свіжість можна так: якщо з’явилася гіркота чи кислота — викидай. Термін зберігання звареної каші один – два дні.

— кашу перевірити на свіжість можна так: якщо з’явилася гіркота чи кислота — викидай. Термін зберігання звареної каші один – два дні. Хліб — перевіряй на цвіль. Якщо хліб швидко черствіє або стає вологим, розріж його, і, якщо плісняви немає, зроби сухарики.

Раніше ми розповідали, як не купити зіпсовані продукти, якщо вимикають світло.

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