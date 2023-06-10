Самое распространенное хроническое заболевание среди детей! Все о бронхиальной астме

Солнце, цветы и зелень — красота теплых времен года действительно впечатляет, но для многих этого недостаточно, чтобы полюбить весну и лето.

Дело в том, что в этот период начинают цвести растения, которые могут быть аллергенами и обострять или провоцировать проявления аллергии и бронхиальной астмы.

Как распознать у себя приступ астмы, что еще ее провоцирует и как лечить? Все о бронхиальной астме рассказала врач платформы Береги себя Дарья Дмитриевская.

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Что такое бронхиальная астма?

Бронхиальная астма — самое распространенное хроническое заболевание дыхательной системы среди детей. По официальной статистике 2019 года, ею страдает 265 млн. человек.

Существенное влияние на развитие астмы имеет генетическая предрасположенность, аллергии, частые болезни дыхательных путей, загрязненный воздух и другие вредные условия окружающей среды.

Симптомы

Человек, имеющий бронхиальную астму, может испытывать симптомы с разной частотой. Иногда приступ астмы может случиться даже ночью. Вот симптомы приступа бронхиальной астмы:

свистящее дыхание; периодические приступы удушающего сухого кашля; духота.

Спазм дыхательных путей происходит в ответ на триггерные факторы:

холодный воздух;

аллергены;

вирусные респираторные инфекции;

стресс.

В зависимости от периодичности и тяжести симптомов выделяют следующие типы лечения заболевания: интермитирующий — характерные редкие проявления и постоянный — ему присущи различные формы течения: легкий, средний и тяжелый.

Как лечить бронхиальную астму

Если ты хоть иногда чувствуешь удушье — это веская причина обратиться к специалисту, чтобы тебе назначили эффективный индивидуальный план лечения.

Если тебе диагностировали астму, будь готов(-ой), что состояние потребует постоянного, длительного, часто пожизненного лечения.

Между тем, в Украине можно приобрести препараты от астмы бесплатно или с небольшой доплатой по программе “Доступные лекарства”. Чтобы получить рецепт по этой программе, обратись к семейному врачу.

Только врачи могут прописать правильное лекарство. Не следует заниматься самолечением или прислушиваться к советам других пациентов, даже если симптоматика похожа.

В настоящее время с симптомами бронхиальной астмы борется доказательная терапия заболевания. В частности, применяют ингаляционные кортикостероиды (гормоны) — препараты, действующие на рецепторы в дыхательных путях.

Такая терапия может включать ингаляционные препараты двух типов:

для моментального снятия симптомов удушья;

для длительной постоянной поддержки состояния и уменьшения частоты приступов.

Профилактика

Хоть лекарство и необходимо, но улучшить состояние может и образ жизни. Спорт, закаливание, сбалансированное питание и т.д. — это положительно повлияет на твое самочувствие.

Также следует избегать триггеров и постоянно носить с собой препараты для противодействия приступам.

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