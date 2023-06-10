Найпоширеніше хронічне захворювання серед дітей! Усе про бронхіальну астму

Сонце, квіти й зелень — краса теплих пір року дійсно вражає, та для багатьох цього недостатньо, щоб полюбити весну й літо.

Річ у тім, що в цей період починають цвісти рослини, які можуть бути алергенами й загострювати чи провокувати прояви алергії та бронхіальної астми.

Як розпізнати у себе приступ астми, що її провокує та як лікувати? Усе про бронхіальну астму розповіла лікарка платформи Бережи себе Дарина Дмитрієвська.

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Що таке бронхіальна астма?

Бронхіальна астма — найпоширеніше хронічне захворювання дихальної системи серед дітей. За офіційною статистикою 2019 року, на неї страждає 265 млн людей.

Наразі відомо, що істотний вплив на виникнення астми має генетична схильність, алергії, часті хвороби дихальних шляхів, забруднене повітря та інші шкідливі умови навколишнього середовища.

Симптоми

Людина, яка має бронхіальну астму, може відчувати симптоми з різною частотою. Часто приступ астми може трапитися навіть вночі. Ось симптоми приступу бронхіальної астми:

свистяче дихання; періодичні напади задушливого сухого кашлю; задуха.

Спазм дихальних шляхів відбувається у відповідь на тригерні фактори:

холодне повітря;

алергени;

вірусні респіраторні інфекції;

стрес.

Залежно від періодичності та тяжкості симптомів виділяють такі типи перебігу захворювання: інтермітуючий — характерні рідкісні прояви та постійний — йому притаманні різні форми перебігу: легкий, середньої тяжкості та тяжкий.

Як лікувати бронхіальну астму

Якщо ти бодай інколи відчуваєш задуху — це вагома причина звернутися до фахівця(-чині), щоб тобі призначили ефективний індивідуальний план лікування.

Якщо тобі діагностували астму, будь готовим(-ою), що стан потребуватиме постійного, тривалого, часто довічного лікування.

Між іншим, в Україні можна придбати препарати від астми безоплатно чи з невеликою доплатою за програмою “Доступні ліки”. Щоб отримати рецепт за цією програмою, звернися до сімейного лікаря.

Лише лікарі можуть прописати правильні ліки. Не слід займатися самолікуванням або дослухатися до порад інших пацієнтів, навіть якщо симптоматика схожа.

Наразі з симптомами бронхіальної астми бореться доказова терапія захворювання. Зокрема, застосовують інгаляційні кортикостероїди (гормони) — препарати, які діють на рецептори в дихальних шляхах.

Така терапія може включати інгаляційні препарати двох типів:

для моментального зняття симптомів задухи;

для тривалої постійної підтримки стану та зменшення частоти нападів.

Профілактика

Хоч ліки й необхідні, та покращити стан може й спосіб життя. Спорт, загартовування, збалансоване харчування тощо — усе це позитивно вплине на твоє самопочуття.

Також слід уникати тригерів та постійно носити із собою препарати для протидії нападам.

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